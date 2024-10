Zelig Williams : la famille du danseur de « Hamilton » disparu va élargir la zone de recherche pour lui

CNN

—



La famille d’un danseur de Broadway disparu dont les crédits incluent « Hamilton » et « MJ The Musical » étend ses recherches au-delà du début du sentier de randonnée de Caroline du Sud où les autorités ont retrouvé sa voiture plus tôt ce mois-ci.

Zelig Williams, 28 ans, a été vu pour la dernière fois le 3 octobre à son domicile en Colombie, selon un communiqué du département du shérif du comté de Richland. La famille a déposé un rapport de personne disparue le lendemain après qu’il n’ait pas réussi à les contacter, a indiqué le département.

La mère de l’artiste, Kathy Williams, et sa cousine Mieoki Corbett-Jacobs ont déclaré samedi à Victor Blackwell de CNN que les recherches s’étendraient au-delà du parking où le véhicule a été retrouvé, à plus de 20 miles du domicile de Williams.

Les chercheurs examineront les deux côtés du Palmetto Trail qui traverse l’État et mène aux routes principales. « En tant que famille, nous avons cherché. Nous avons nous-mêmes fouillé cette zone à pied plus d’une fois, et nous cherchons maintenant à étendre nos recherches », a déclaré Corbett-Jacobs.

Le début du sentier de randonnée se trouve à proximité du parc national de Congaree, populaire auprès des canoéistes et des kayakistes.

Corbett-Jacobs pense que Williams a peut-être cherché un endroit pour faire de la marche, car la famille « aime les bons sentiers de randonnée ».

Kathy Williams a déclaré qu’elle pensait que son fils était en danger.

La famille a supplié le public d’alerter les autorités de toute personne correspondant à la description du danseur.

Les enquêteurs privés de la famille « continuent d’obtenir des pistes, et ils suivent ces pistes », a déclaré Corbett-Jacobs samedi, soulignant que quelqu’un leur avait récemment envoyé des photos de quelqu’un qui ressemble à Zelig Williams, mais qu’il s’est avéré que ce n’était pas lui.

Le shérif du comté de Richland, Leon Lott, a déclaré que ses adjoints « avaient utilisé tous les moyens humains et technologiques disponibles » pour tenter de localiser Williams et qu’ils sollicitaient l’aide du public.

« Il ne s’est pas éloigné. Il s’agit sans aucun doute d’un (cas) de personnes disparues avec suspicion d’acte criminel », a déclaré Corbett-Jacobs.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Corbett-Jacobs a déclaré que la famille pensait qu’au moment de sa disparition, Williams avait arrêté de prendre ses médicaments. Elle a ensuite déclaré à CNN que la prescription concernait sa santé mentale.

Williams est le dernier enfant survivant de sa mère, après avoir perdu ses deux filles dans un accident de voiture en 2004.

« Il m’a dit que lorsqu’il dansait, il sentait ses sœurs avec lui », a déclaré Kathy Williams à Blackwell. « Et c’est un danseur génial, un danseur incroyable, et c’est ce qu’il aimait faire, donc ça le fait continuer. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Williams, sa cousine a répondu : « Nous dirons à Zelig de tenir bon, de s’accrocher à Dieu, de s’accrocher à sa foi et de retrouver le chemin du retour. Nous ne cesserons de vous chercher jusqu’à ce que nous vous ramenions à la maison.