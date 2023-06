Zelenskyy visite une zone inondée par un barrage détruit alors que cinq morts ont été signalés dans une ville occupée par la Russie

KHERSON, Ukraine (AP) – Cinq habitants d’une ville occupée par la Russie à côté d’un barrage rompu sont morts dans des inondations massives déclenchées par la catastrophe, a déclaré jeudi son maire nommé par le Kremlin, le premier bilan officiel des décès de l’un des plus grands problèmes environnementaux crises depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus de 15 mois.

Vladimir Leontyev, le maire russe de Nova Kakhovka, a déclaré à la télévision d’État russe que deux autres personnes portées disparues après la rupture du barrage de mardi avaient été retrouvées et que des efforts étaient en cours pour les évacuer.

Selon des responsables, au moins 4 000 personnes ont été évacuées des côtés russe et ukrainien du Dniepr, qui fait désormais partie de la ligne de front entre les forces combattantes.

Sur la rive occidentale contrôlée par l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est arrivé jeudi pour évaluer la réponse aux dégâts causés par la rupture du barrage. Il a écrit sur son compte Telegram qu’il aidait à évaluer les efforts pour évacuer les civils, leur fournir de l’eau potable et d’autres soutiens, et essayer d’endiguer les vastes dommages environnementaux.

Zelenskyy a également évoqué la perspective d’une aide financière pour les résidents et les entreprises chassés de leurs maisons et bureaux par la montée des eaux.

Le gouverneur régional Oleksandr Prokudin a déclaré que le niveau moyen des inondations jeudi matin dans la région était de plus de 5,6 mètres (18 pieds) et qu’environ 600 kilomètres carrés (231 miles carrés) de la région ont été submergés – plus des deux tiers de ceux de la Russie. – rive est contrôlée.

La véritable ampleur de la catastrophe n’est pas encore apparue dans une zone touchée qui abritait plus de 60 000 personnes.

Le barrage et le réservoir associé, qui sont essentiels pour l’eau douce et l’irrigation du sud de l’Ukraine, se trouvent dans la région de Kherson que Moscou a illégalement annexée en septembre – et dont certaines parties sont occupées par les forces russes depuis un an.

Le réservoir est également essentiel pour l’approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté que la destruction du barrage était une « attaque » et un « acte atroce », sans dire qui est à blâmer. Paris a déclaré qu’il précipitait l’aide, notamment des purificateurs d’eau, 500 000 comprimés de purification d’eau et des kits d’hygiène pour aider les personnes déplacées par la catastrophe.

Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir délibérément détruit le barrage, situé dans une zone contrôlée par les forces russes.

Le président Alexandre Loukachenko de Biélorussie, un allié clé du président russe Vladimir Poutine, a soutenu l’affirmation russe selon laquelle l’Ukraine a fait sauter le barrage pour détourner l’attention de ce qu’il a décrit comme une tentative ukrainienne bâclée de lancer une contre-offensive.

« Ils avaient besoin de dissimuler les trois jours de leur ‘contre-offensive’ au cours desquels ils ont perdu près de 200 véhicules blindés et plus de 2 000 soldats », a-t-il déclaré lors de la réunion de jeudi avec des responsables. « Et donc tout tourne autour de Kakhovka et personne n’en parle. C’est assez évident.

The Associated Press