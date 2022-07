Zelenskyy visite le port alors que l’Ukraine se prépare à expédier du grain

Commentez cette histoire Commentaire

ODESA, Ukraine – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu vendredi dans un port de la mer Noire alors que les équipages préparaient des terminaux pour exporter des céréales piégées par la guerre russe de cinq mois, des travaux qui avançaient une semaine après la conclusion d’un accord pour permettre l’approvisionnement alimentaire critique. à des millions de personnes pauvres confrontées à la faim dans le monde.

“Le premier navire, le premier navire est chargé depuis le début de la guerre”, a déclaré Zelenskyy, dans son t-shirt olive signature, aux journalistes alors qu’il se tenait à côté d’un navire battant pavillon turc au port de Tchernomorsk dans la région d’Odessa.

Il a toutefois déclaré que le départ du blé et d’autres céréales commencera avec plusieurs navires déjà chargés mais qui n’ont pas pu quitter les ports ukrainiens après l’invasion de la Russie fin février.

L’Ukraine est un exportateur mondial clé de blé, d’orge, de maïs et d’huile de tournesol, et la perte de ces approvisionnements a fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires, menacé l’instabilité politique et contribué à plonger davantage de personnes dans la pauvreté et la faim dans des pays déjà vulnérables.

L’armée ukrainienne est attachée à la sécurité des navires, a déclaré Zelenskyy, ajoutant qu'”il est important pour nous que l’Ukraine reste le garant de la sécurité alimentaire mondiale”.

Sa visite inopinée au port fait partie d’une campagne plus large de l’Ukraine pour montrer au monde qu’elle est presque prête à exporter des millions de tonnes de céréales après les accords révolutionnaires de la semaine dernière, qui ont été négociés par la Turquie et les Nations Unies et signés séparément par l’Ukraine. et la Russie.

Les parties ont convenu de faciliter l’expédition de blé et d’autres céréales depuis trois ports ukrainiens via des couloirs sûrs sur la mer Noire, ainsi que d’engrais et de nourriture en provenance de Russie.

Mais une frappe de missiles russes sur Odessa quelques heures après la signature de l’accord a remis en question l’engagement de Moscou et soulevé de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité des équipages de navires, qui doivent également naviguer dans des eaux parsemées de mines explosives.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné vendredi l’importance de maintenir un “lien entre le retrait des céréales des ports ukrainiens et le déblocage des restrictions directes ou indirectes à l’exportation de nos céréales, engrais et autres marchandises vers les marchés mondiaux”.

Les problèmes de sécurité et la complexité des accords ont déclenché un démarrage lent et prudent, aucun grain n’ayant encore quitté les ports ukrainiens. Les parties sont confrontées à un compte à rebours – l’accord n’est valable que pour 120 jours.

L’objectif au cours des quatre prochains mois est de faire sortir quelque 20 millions de tonnes de céréales de trois ports maritimes ukrainiens bloqués depuis l’invasion du 24 février. Cela donne le temps à environ quatre à cinq gros vraquiers par jour de transporter du grain des ports à des millions de personnes en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, qui sont déjà confrontées à des pénuries alimentaires et, dans certains cas, à la famine.

L’acheminement des céréales est également essentiel pour les agriculteurs ukrainiens, qui manquent de capacité de stockage au milieu d’une nouvelle récolte.

“Nous sommes prêts”, a déclaré vendredi le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, aux journalistes au port d’Odessa.

Mais il a déclaré que l’Ukraine attend que l’ONU confirme les couloirs sûrs qui seront utilisés par les navires. Entre-temps, un navire du port de Tchernomorsk était chargé de céréales, a-t-il déclaré.

Martin Griffiths, le responsable de l’ONU qui a négocié les accords, a averti que des travaux étaient toujours en cours pour finaliser les coordonnées exactes des itinéraires les plus sûrs, affirmant que cela devait être “absolument cloué”.

Lloyd’s List, un éditeur mondial d’actualités maritimes, a noté que si les responsables de l’ONU font pression pour le voyage initial cette semaine pour montrer les progrès de l’accord, l’incertitude persistante sur les détails clés empêchera probablement une augmentation immédiate des expéditions.

“Tant que ces problèmes logistiques et les grandes lignes détaillées des procédures de sauvegarde ne seront pas diffusées, les chartes ne seront pas convenues et les assureurs ne souscriront pas aux expéditions”, ont écrit Bridget Diakun et Richard Meade de Lloyd’s List.

Ils notent, cependant, que les agences des Nations Unies, telles que le Programme alimentaire mondial, ont déjà pris des dispositions pour affréter une grande partie du grain pour les besoins humanitaires urgents.

Les compagnies maritimes ne se sont pas précipitées depuis la signature de l’accord il y a une semaine car des mines explosives dérivent dans les eaux, les armateurs évaluent les risques et beaucoup se posent encore des questions sur le déroulement de l’accord.

L’Ukraine, la Turquie et l’ONU essaient de montrer qu’ils agissent conformément à l’accord. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré jeudi à Al Jazeera que “l’accord a commencé dans la pratique” et que le premier navire quittant l’Ukraine avec du grain devrait partir “très bientôt”.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a exprimé un optimisme similaire lors d’un point de presse, qualifiant l’accord de pas en avant significatif entre les parties belligérantes.

« Il ne s’agit pas seulement d’un pas en avant pour lever les obstacles à l’exportation de denrées alimentaires. S’il est mis en œuvre avec succès, ce sera une mesure de confiance sérieuse pour les deux parties », a-t-il déclaré.

L’accord stipule que la Russie et l’Ukraine fournissent des “assurances maximales” aux navires qui bravent le voyage vers les ports ukrainiens d’Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny.

De plus petits bateaux-pilotes ukrainiens guideront les navires à travers des couloirs approuvés. L’ensemble de l’opération sera supervisé par un centre de coordination conjoint à Istanbul composé de responsables ukrainiens, russes, turcs et des Nations Unies.

Une fois que les navires auront atteint le port, ils seront chargés de céréales avant de repartir vers le détroit du Bosphore, où ils seront embarqués pour les inspecter à la recherche d’armes. Il y aura probablement aussi des inspections pour les navires embarquant pour l’Ukraine.