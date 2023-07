Zelenskyy visite la Bulgarie et attire le soutien à la candidature de Kiev à l’OTAN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué jeudi l’aide militaire lors d’un voyage dans la capitale bulgare au cours duquel le parlement bulgare a exprimé son soutien à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN après la fin de sa guerre avec la Russie.

Au cours de sa brève visite à l’invitation du nouveau gouvernement bulgare pro-occidental assermenté il y a un mois, Zelenskyy a également évoqué l’intégration européenne et la coopération énergétique bilatérale. S’adressant aux journalistes après les réunions, il a défendu le droit de l’Ukraine de lutter contre l’agression russe et de demander de l’aide pour le faire.

« Les occupants sont venus sur nos terres, ont tué, torturé, kidnappé des enfants ukrainiens, les ont séparés de leurs familles et ont essayé de leur enseigner la haine », a déclaré Zelenskyy. « Cela se produit à un moment où nous devons être unis et construire un ordre international fondé sur des règles », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre bulgare Nikolai Denkov a souligné le soutien de son pays, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« La Bulgarie est cohérente dans son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine parce que nous sommes convaincus qu’une Ukraine indépendante et souveraine est essentielle pour la sécurité euro-atlantique dans la région », a déclaré Denkov après les pourparlers.

« La Russie doit se retirer inconditionnellement à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et doit assumer sa responsabilité », a-t-il ajouté.

PHOTOS : Zelenskyy se rend en Bulgarie et attire le soutien à la candidature de Kiev à l’OTAN

Jeudi également, le Parlement bulgare a approuvé une déclaration de soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance militaire de l’OTAN une fois la guerre terminée.

Selon la déclaration, la voie la plus rapide vers le rétablissement de la paix en Ukraine, dans la région de la mer Noire et en Europe est le retrait total et immédiat de la Russie au-delà des frontières internationalement reconnues des États souverains concernés.

La déclaration, qui a été soutenue par une majorité au Parlement, a également appelé à un soutien militaire et technique continu à l’Ukraine afin qu’elle puisse se défendre.

Le document s’est heurté à l’opposition du parti socialiste et d’un groupe nationaliste pro-Kremlin.

Plus tard dans la journée, Zelenskyy s’est heurté à une opposition à l’envoi de fournitures militaires en Ukraine par le président bulgare en grande partie cérémoniel, Rumen Radev.

« Je continue à affirmer que ce conflit n’a pas de solution militaire et que de plus en plus d’armes ne le résoudront pas », a déclaré Radev. Il a appelé à « des efforts constants pour désamorcer, pour un cessez-le-feu et une solution pacifique avec les outils de la diplomatie ».

Bien que le poste présidentiel en La Bulgarie est principalement cérémoniale, elle fournit une plate-forme solide pour influencer l’opinion publique. Une grande partie de la population partage des sympathies pro-russes basées sur les liens historiques et culturels entre les deux nations.