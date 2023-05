Zelenskyy visite Hiroshima pour des entretiens avec les dirigeants du G7 – NBC New York

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a atterri samedi à Hiroshima pour des entretiens diplomatiques avec les dirigeants des démocraties les plus puissantes du monde qui ont renforcé les sanctions destinées à punir Moscou et à changer le cours de son invasion de l’Ukraine qui dure depuis 15 mois.

Le Japon affirme que la décision de Zelenskyy de se rendre à Hiroshima découle de son « fort désir » de participer à des pourparlers qui influenceront la défense de son pays contre la Russie.

Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 20 mai 2023

Un responsable de l’UE, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour informer les journalistes des délibérations, a déclaré que Zelenskyy participerait à deux sessions distinctes dimanche. La première session sera réservée aux membres du G7 et portera sur la guerre en Ukraine. La deuxième session inclura le G7 ainsi que les autres nations invitées à participer au sommet, et se concentrera sur « la paix et la stabilité ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le président Joe Biden et Zelenskyy auraient un engagement direct lors du sommet. Vendredi, Biden a annoncé son soutien à la formation de pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16 fabriqués aux États-Unis, un précurseur pour fournir à terme ces avions à l’armée de l’air ukrainienne.

Les dirigeants mondiaux ont dû faire face à un exercice d’équilibre lors du G7 à Hiroshima alors qu’ils cherchaient à répondre à une série de préoccupations mondiales exigeant une attention urgente, notamment le changement climatique, l’IA, la pauvreté et l’instabilité économique, la prolifération nucléaire et, surtout, la guerre en Ukraine.

Des séquences vidéo partagées par la police ukrainienne montrent les conséquences d’une frappe à la roquette à Uman, Cherkasy.

La Chine, deuxième économie mondiale, est au carrefour de bon nombre de ces préoccupations.

On craint de plus en plus en Asie que Pékin, qui n’a cessé de développer son programme d’armes nucléaires, puisse tenter de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité.

Les dirigeants du G7 ont publié une déclaration avertissant que « l’accélération de la construction de son arsenal nucléaire par la Chine sans transparence (ou) un dialogue significatif pose un problème pour la stabilité mondiale et régionale ».

« Nous cherchons à coopérer avec la Chine sur des questions d’intérêt mutuel », a déclaré Sullivan à propos de la déclaration. « Nous travaillerons pour répondre à nos préoccupations importantes que nous avons avec la Chine dans une série de domaines. »

La Corée du Nord, qui a testé des missiles à un rythme effréné dans le but de perfectionner un programme nucléaire destiné à cibler les États-Unis continentaux, doit abandonner complètement ses ambitions de bombes nucléaires, selon le communiqué des dirigeants, « y compris tout autre essai ou lancement nucléaire qui utilisent la technologie des missiles balistiques. La Corée du Nord ne peut pas et n’aura jamais le statut d’État doté d’armes nucléaires en vertu des « traités nucléaires internationaux ».

Le feu vert sur la formation F-16 est le dernier changement de l’administration Biden alors qu’elle s’apprête à armer l’Ukraine avec des armes plus avancées et mortelles, à la suite de décisions antérieures d’envoyer des systèmes de lance-roquettes et des chars Abrams. Les États-Unis ont insisté sur le fait qu’ils envoyaient des armes à l’Ukraine pour se défendre et ont découragé les attaques de l’Ukraine sur le territoire russe.

« Nous avons atteint un moment où il est temps de regarder à nouveau la route pour dire ce dont l’Ukraine aura besoin dans le cadre d’une future force, pour être en mesure de dissuader et de se défendre contre l’agression russe à mesure que nous avançons », a déclaré Sullivan. .

Les dirigeants du G7 ont lancé une nouvelle vague de sanctions mondiales contre Moscou ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président Vladimir Poutine. La Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde, mais on s’interroge sur l’efficacité.

« Notre soutien à l’Ukraine ne faiblira pas », ont déclaré les dirigeants du G7 dans un communiqué publié à l’issue de réunions à huis clos. Ils ont juré « de s’unir contre la guerre d’agression illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine ».

« La Russie a commencé cette guerre et peut mettre fin à cette guerre », ont-ils déclaré.

Zelenskyy a toujours demandé des avions de chasse occidentaux pour renforcer les défenses de son pays. Alors que l’Ukraine a amélioré ses défenses aériennes avec une multitude de systèmes anti-aériens fournis par l’Occident et se prépare à lancer une contre-offensive contre la Russie, les responsables pensent que les jets pourraient devenir essentiels à la sécurité à long terme du pays.

Les décisions de Biden sur quand, combien et qui fournira les avions de chasse F-16 de quatrième génération seront prises dans les mois à venir pendant que la formation est en cours, a déclaré Biden aux dirigeants.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est entretenu séparément samedi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, qui accueille le rassemblement des dirigeants mondiaux du G20 plus tard cette année. Au cours de leur rencontre, Kishida a souligné que les tentatives de changement par la force ne devraient être tolérées nulle part dans le monde – une référence possible à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et un avertissement à la Chine au sujet de Taiwan.

L’Inde, la plus grande démocratie du monde, a été mesurée dans ses commentaires sur la guerre en Ukraine et a évité la condamnation pure et simple de l’invasion russe. Si l’Inde entretient des liens étroits avec les États-Unis et ses alliés occidentaux, elle est également un important acheteur d’armes et de pétrole russes.

Les dernières sanctions visant la Russie comprennent des restrictions plus strictes sur les personnes et les entreprises déjà sanctionnées impliquées dans l’effort de guerre. Plus de 125 individus et organisations dans 20 pays ont été frappés par des sanctions américaines.

En outre, de nouvelles exigences de déclaration ont été émises pour les personnes et les entreprises qui ont un intérêt dans les actifs de la Banque centrale russe. L’objectif est de « recenser entièrement les avoirs des actifs souverains de la Russie qui resteront immobilisés dans les juridictions du G7 jusqu’à ce que la Russie paie pour les dommages qu’elle a causés à l’Ukraine », a déclaré le département du Trésor américain.

Les pays du G7 ont déclaré qu’ils s’efforceraient d’empêcher la Russie d’utiliser le système financier international pour poursuivre sa guerre, et ils ont exhorté les autres pays à cesser de fournir à la Russie un soutien et des armes « sous peine de faire face à des coûts importants ».

Les dirigeants ont commencé le sommet par une visite dans un parc de la paix dédié aux dizaines de milliers de personnes qui sont mortes lors de la première explosion d’une bombe atomique en temps de guerre. Kishida, qui représente Hiroshima au parlement, souhaite que le désarmement nucléaire soit au centre des discussions.

Biden, qui a abandonné son projet de se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie après son séjour au Japon afin de pouvoir reprendre les pourparlers sur la limite de la dette à Washington, s’est arrangé pour rencontrer samedi en marge du G-7 les dirigeants du soi-disant Quad partenariat, composé du Japon, de l’Australie, de l’Inde et des États-Unis.

Les dirigeants du G7 doivent également discuter des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Un responsable américain a déclaré que les dirigeants publieraient samedi un communiqué conjoint décrivant de nouveaux projets dans le cadre de l’initiative mondiale de développement des infrastructures du G7, qui vise à offrir aux pays une alternative aux dollars d’investissement de la Chine.

Le G7 comprend le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada et l’Italie, ainsi que l’Union européenne.