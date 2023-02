Zelenskyy termine sa tournée européenne avec une visite au sommet de l’UE

BRUXELLES (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy termine une tournée éclair de ses principaux bailleurs de fonds européens, rentrant déjà chez lui avec des tas de bonne volonté, des promesses de plus d’aide militaire et, au fur et à mesure du matériel, la plus haute médaille d’honneur de la France.

Les 27 dirigeants de l’Union européenne attendaient l’homme en kaki à Bruxelles jeudi, dans l’espoir de lui faire comprendre que le bloc puissant est inébranlable dans son soutien à l’Ukraine assiégée alors que la Russie craint de prendre des mesures pour une nouvelle offensive autour du 24 février. premier anniversaire de la guerre.

En avion de Paris avec le président Emmanuel Macron, qui l’a honoré de la Grand-Croix de la Légion d’honneur française, Zelenskyy passera d’une demi-douzaine d’adresses vidéo aux dirigeants de l’UE au cours de l’année écoulée pour utiliser son aura impressionnante et ses talents d’orateur. en personne pour s’assurer que rien ne s’oppose au soutien indéfectible de l’Europe.

“L’Union européenne soutiendra l’Ukraine avec un soutien indéfectible aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le dernier projet de conclusions du sommet consulté par l’Associated Press.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le bloc enverra à Zelenskyy “ce signal d’unité et de solidarité, et peut montrer que nous continuerons notre soutien à l’Ukraine dans la défense de son indépendance et de son intégrité aussi longtemps que cela sera nécessaire”.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré : « Je demande à chacun de faire ce qu’il peut. Le prix augmentera à chaque retard.

Ce besoin était particulièrement pressant jeudi. Un groupe de réflexion basé aux États-Unis a rapporté que les forces russes « ont repris l’initiative en Ukraine et ont commencé leur prochaine grande offensive » dans la région orientale de Lougansk, largement occupée.

“Des sources russes rapportent largement que les troupes russes conventionnelles attaquent les lignes défensives ukrainiennes et font des avancées marginales”, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre dans son dernier rapport.

Zelenskyy utilisera l’estrade du Parlement européen pour faire valoir son point de vue lors d’une session plénière, dans l’espoir de faire correspondre le discours de mercredi à la législature britannique lorsqu’il a remercié la nation pour son soutien indéfectible.

Ce même soutien est venu de l’UE. Le bloc et ses États membres ont déjà soutenu Kyiv avec quelque 50 milliards d’euros d’aide, fourni du matériel militaire et imposé neuf paquets de sanctions au Kremlin.

Après les paroles solennelles au parlement, Zelenskyy se rendra au bâtiment Europa en forme d’urne pour une séance de travail avec les 27 dirigeants.

Le bureau de Macron a déjà confirmé que le bloc “réitérera le soutien indéfectible des Européens à l’Ukraine et au peuple ukrainien”. Peu de gens s’attendraient à moins.

L’UE est en train de négocier un nouveau paquet de sanctions d’une valeur de quelque 10 milliards d’euros avant le premier anniversaire de la guerre, le 24 février. Et il reste encore beaucoup à faire pour exporter davantage de matériel militaire vers l’Ukraine, car une offensive russe au printemps est attendue.

Un sujet qui n’était pas à l’ordre du jour en Grande-Bretagne mais qui le sera à Bruxelles est le désir de l’Ukraine de devenir membre de l’Union européenne dès que possible.

Une visite très médiatisée au siège de l’UE ne peut qu’ajouter à la bonne volonté d’aider son pays sur la voie des négociations d’adhésion. L’Ukraine parle d’adhérer à l’UE dans quelques années, alors que la pratique a montré qu’il peut s’écouler des décennies avant que les candidats à l’adhésion soient considérés comme aptes à adhérer.

Zelenskyy sait bien que l’UE avance parfois à pas de tortue alors que lui-même a dû être rapide comme l’éclair pour éviter une victoire précoce de la Russie et mettre en place une défense de sa vaste nation que très peu auraient cru possible il y a un an.

Aujourd’hui, après des hésitations initiales, les pays de l’UE ont enfin commencé à accroître également leurs contributions militaires.

L’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé mardi qu’ils prévoyaient de fournir à l’Ukraine au moins 100 chars de combat Leopard 1 de fabrication allemande remis à neuf dans les mois à venir. L’annonce fait suite à l’accord de l’Allemagne le mois dernier pour autoriser les livraisons de chars Leopard 2 plus modernes à l’Ukraine.

Au-delà des hauts responsables de l’UE comme l’hôte du sommet Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, Zelenskyy devrait trouver du temps pour des réunions bilatérales avec les dirigeants afin de faire pression pour plus de matériel, allant des munitions aux avions de guerre – quelque chose que le bloc dans son ensemble ne possède pas mais pays individuels faire.

___

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Raf Casert et Sam Petrequin, The Associated Press