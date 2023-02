Zelenskyy s’en prend aux “rumeurs” selon lesquelles il est sur le point de licencier son ministre de la Défense en temps de guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky essaie d’étouffer les rumeurs répandues selon lesquelles il est sur le point de remplacer son ministre de la Défense à la suite d’un scandale de corruption qui a touché le public de ce pays assiégé.

Dans une allocution devant le parlement mardi, Zelenskyy a appelé à la fin des “rumeurs ou de toute autre pseudo-information” sur le fait que le ministre de la Défense Oleksii Reznikov soit limogé.

Sa déclaration visait à éteindre le premier incendie politique majeur que son administration a connu depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a près d’un an.

Le président a déclaré que les conjectures sur le sort de Reznikov ne sapent l’unité nationale qu’à un moment critique de la guerre.

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov (à droite) s’adresse aux médias aux côtés du ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi après avoir observé un exercice d’intervention d’urgence et de troupes de la Garde nationale dans la ville abandonnée de Tchernobyl au début de 2022. (Murray Brewster/Nouvelles de CBC)

Zelenskyy a souligné que seul le président peut révoquer un ministre.

“Nous prenons des mesures personnelles et institutionnelles à différents niveaux dans le secteur de la défense et de la sécurité qui peuvent renforcer la position de l’Ukraine”, a écrit Zelenskyy dans un article de Telegram, citant ses remarques aux législateurs.

Cependant, son silence jusqu’à présent n’a fait qu’alimenter les spéculations.

David Arakhamia, un haut responsable du parlement qui se trouve également être un important partisan du président, a été cité dimanche disant que Reznikov serait chassé de la défense et se verrait attribuer un autre portefeuille en réponse à un scandale de corruption au ministère de la Défense impliquant des approvisionnements alimentaires pour soldats.

Le lendemain, Arakhamia a semblé revenir partiellement sur ses commentaires lorsqu’il a déclaré qu’il n’y aurait pas de changement de personnel “cette semaine”.

D’autres membres du parlement ukrainien ont publiquement défendu le bilan de Reznikov.

Sagesse conventionnelle

Oleksandr Musiienko, directeur du Centre d’études militaires et juridiques de Kyiv, a déclaré que le ministre lui-même ne faisait face à aucune allégation personnelle de corruption. Ce qui se joue depuis une semaine ou plus est un exercice de responsabilité politique, a-t-il déclaré.

Zelenskyy est déterminé à montrer que Kyiv peut être un intendant sûr pour des milliards de dollars d’aide alliée – et aussi un endroit sûr pour les investissements occidentaux alors que son gouvernement lutte pour maintenir l’économie à flot.

Musiienko a déclaré que le gouvernement était pris entre le marteau et l’enclume, politiquement. La sagesse conventionnelle, a-t-il dit, insiste sur le fait que s’il y a « corruption dans [Reznikov’s] ministère, donc sous son ministère, il doit démissionner.”

Mais Musiienko a déclaré qu’il n’y avait pas de consensus clair au Parlement sur ce qui devrait arriver à Reznikov.

À la fin du mois dernier, le service de sécurité ukrainien (SBU) a annoncé qu’il avait mis fin à un plan de détournement de fonds à grande échelle destiné à détourner les fonds publics destinés à l’achat de nourriture pour l’armée.

Dans une déclaration publiée sur Telegram le 3 février, le SBU a déclaré que la fraude avait coûté au ministère de la Défense plus de 119,5 millions de hryvnias, soit environ 3,24 millions de dollars américains, soit environ 4,3 millions de dollars canadiens.

Cette reconnaissance fait suite à des allégations dans les médias locaux selon lesquelles le ministère aurait surpayé les fournisseurs pour la nourriture. La société au centre du scandale a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une erreur technique et qu’aucun argent supplémentaire n’a changé de mains. Le ministère de la Défense a rejeté les informations des médias comme étant des allégations sans fondement.

Alors que le scandale grandissait, Zelenskyy ne dit rien. Mais face aux gros titres mardi faisant état de “troubles” au ministère de la Défense, le président a choisi de s’exprimer.

“Ce n’est qu’en aidant notre pays, en ne permettant pas à l’ennemi de jouer avec les émotions de notre peuple et en faisant tout notre possible pour que nos guerriers aient plus d’armes, que nous pouvons assurer le succès de l’Ukraine”, a-t-il déclaré au parlement ukrainien. “Et nous allons!”

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, serre la main du ministre de la Défense, Anita Anand, alors qu’ils arrivent pour une réunion au siège de l’OTAN à Bruxelles. (Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

La délibération sur l’avenir de Reznikov a été la première fissure publique dans le front solide de la direction ukrainienne en temps de guerre.

Musiienko a déclaré que le moment était mal choisi, avant le rassemblement régulier de la semaine prochaine des nations alliées qui fournissent à l’Ukraine du matériel militaire. On s’attend à ce que l’Ukraine se rende à cette réunion en plaidant avec force pour les avions de guerre occidentaux.

“Il entretient de bonnes relations avec nos alliés”, a déclaré Musiienko à propos de Reznikov. “C’est important.”

Le scandale survient également à un moment difficile pour l’effort de guerre lui-même. La Russie a signalé qu’elle était prête à passer à l’offensive à l’approche du premier anniversaire de l’invasion.

Musiienko a déclaré que l’enquête sur les contrats alimentaires se poursuivait et que la découverte d’éventuelles irrégularités était un signe en soi que les “structures anti-corruption” de l’Ukraine fonctionnaient.