Zelenskyy se rend en Bulgarie et en République tchèque et attire le soutien à la candidature de Kiev à l’OTAN

SOFIA, Bulgarie (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu jeudi dans les capitales de la Bulgarie et de la République tchèque, discutant de l’aide militaire et recevant des assurances de soutien à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN après la fin de sa guerre avec la Russie.

Le président tchèque Petr Pavel a déclaré qu’il était dans l’intérêt de son pays et de l’Ukraine que les négociations sur l’adhésion à l’OTAN commencent dès la fin de la guerre.

« Je suis convaincu que l’Ukraine fera partie de l’OTAN », a déclaré Zelenskyy à Prague, ajoutant qu’un résultat « idéal » du sommet de l’OTAN de la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie, serait une invitation pour l’Ukraine à rejoindre l’alliance.

Plus tôt jeudi, lors d’une brève visite à l’invitation du nouveau gouvernement bulgare pro-occidental assermenté il y a un mois, Zelenskyy a également discuté de l’intégration européenne et de la coopération énergétique bilatérale. S’adressant aux journalistes après les réunions, il a défendu le droit de l’Ukraine de lutter contre l’agression russe et de demander de l’aide pour le faire.

« Les occupants sont venus sur nos terres, ont tué, torturé, kidnappé des enfants ukrainiens, les ont séparés de leurs familles et ont essayé de leur enseigner la haine », a déclaré Zelenskyy. « Cela se produit à un moment où nous devons être unis et construire un ordre international fondé sur des règles », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre bulgare Nikolai Denkov a souligné le soutien de son pays, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« La Bulgarie est cohérente dans son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine parce que nous sommes convaincus qu’une Ukraine indépendante et souveraine est essentielle pour la sécurité euro-atlantique dans la région », a déclaré Denkov après les pourparlers.

« La Russie doit se retirer inconditionnellement à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et doit assumer sa responsabilité », a-t-il ajouté.

Jeudi également, le Parlement bulgare a approuvé une déclaration de soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance militaire de l’OTAN une fois la guerre terminée.

Selon la déclaration, la voie la plus rapide vers le rétablissement de la paix en Ukraine, dans la région de la mer Noire et en Europe est le retrait total et immédiat de la Russie au-delà des frontières internationalement reconnues des États souverains concernés.

La déclaration, qui a été soutenue par une majorité au Parlement, a également appelé à un soutien militaire et technique continu à l’Ukraine afin qu’elle puisse se défendre.

Le document s’est heurté à l’opposition du parti socialiste et d’un groupe nationaliste pro-Kremlin.

Plus tard dans la journée, Zelenskyy s’est heurté à une opposition à l’envoi de fournitures militaires en Ukraine par le président bulgare en grande partie cérémoniel, Rumen Radev.

« Je continue à affirmer que ce conflit n’a pas de solution militaire et que de plus en plus d’armes ne le résoudront pas », a déclaré Radev. Il a appelé à « des efforts constants pour désamorcer, pour un cessez-le-feu et une solution pacifique avec les outils de la diplomatie ».

Bien que le poste présidentiel en Bulgarie soit principalement honorifique, il offre une plate-forme solide pour influencer l’opinion publique. Une grande partie de la population partage des sympathies pro-russes basées sur les liens historiques et culturels entre les deux nations.

A Prague, Zelenskyy a remercié Pavel pour le soutien de son pays. La République tchèque a été un fervent partisan de l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe et le président tchèque a déclaré que cela ne changerait pas.

La République tchèque a donné des armes à l’Ukraine, y compris des armes lourdes telles que des chars de l’ère soviétique, des véhicules blindés, des munitions et autres. Le pays a accueilli un total de 500 000 réfugiés ukrainiens.

Zelenskyy devait discuter de la poursuite de la coopération militaire et humanitaire, de la défense et de la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine lors de sa rencontre avec les dirigeants tchèques.

Avant le sommet de l’OTAN, les présidents d’un groupe informel connu sous le nom de Bucarest Nine, les nations les plus à l’est de l’alliance de l’OTAN, ont exprimé en juin leur soutien à l’éventuelle adhésion de l’Ukraine « une fois que les conditions le permettront ».

Les neuf pays sont la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.

The Associated Press