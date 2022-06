Zelenskyy s’adressera virtuellement aux étudiants universitaires canadiens sur la façon de soutenir l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’apprête à s’adresser virtuellement aux étudiants universitaires canadiens ce matin.

Zelenskyy doit s’adresser à un auditoire en personne à l’Université de Toronto sur la façon dont les universités canadiennes peuvent soutenir l’Ukraine, près de quatre mois après l’invasion du pays par la Russie.

Des étudiants de 10 autres universités à travers le Canada participeront virtuellement, dont l’Université de Montréal, l’Université de l’Alberta, l’Université Western et l’Université Dalhousie.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, devrait également assister à l’événement, organisé par la Munk School of Global Affairs and Public Policy.

Le président de l’Université de Toronto, Meric Gertler, a déclaré que l’institution avait un « lien spécial » avec le président ukrainien et que son pays avait fait preuve d’une « incroyable bravoure » dans la lutte contre l’agression russe.

Le mois dernier, l’établissement a annoncé un programme pour accueillir plus de 200 étudiants dont les études ont été interrompues par la guerre en Ukraine, et un groupe de 20 étudiants est arrivé à Toronto en provenance de Kyiv le mois dernier.

Zelenskyy s’est rendu sur le campus de l’université en 2019 pour assister à un sommet international sur l’avenir de l’Ukraine.