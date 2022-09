Zelenskyy s’adressera à une réunion de l’ONU – sur vidéo d’Ukraine

Le jour même où les dirigeants de deux des nations les plus surveillées au monde – le président américain Joe Biden et le président iranien Ebrahim Raisi – interviendront pour avoir leur mot à dire, Volodymyr Zelenskyy deviendra le seul dirigeant autorisé à parler sans se présenter.

Aux Nations Unies, où la paix et le dialogue sont des principes fondamentaux, les dirigeants de nombreux pays tentent d’empêcher un conflit plus large et de rétablir la paix en Europe. Les diplomates, cependant, ne s’attendent à aucune percée cette semaine aux Nations Unies, où près de 150 dirigeants s’adressent entre eux et au monde.