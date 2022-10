Zelenskyy s’adressera à la réunion du G-7 après que des frappes de missiles ont secoué l’Ukraine

“La matinée est difficile. Nous avons affaire à des terroristes. Des dizaines de missiles, des” Shahids “iraniens”, a écrit Zelenskyy sur son compte officiel Telegram, faisant référence aux drones Shahid de fabrication iranienne de plus en plus utilisés par les forces russes.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné lundi l’attaque, la qualifiant d'”escalade inacceptable”.

“Le Secrétaire général est profondément choqué par les attaques de missiles à grande échelle menées aujourd’hui par les forces armées de la Fédération de Russie contre des villes à travers l’Ukraine, qui auraient provoqué des dégâts considérables dans des zones civiles et fait des dizaines de morts et de blessés”, a déclaré un communiqué. de son bureau lire.

Jusqu’à présent, l’ONU estime que la guerre de la Russie en Ukraine a coûté la vie à plus de 6 200 civils et fait plus de 9 300 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ajoute que le nombre de morts est probablement plus élevé.

Les frappes de lundi étaient des représailles apparentes à la suite d’une explosion survenue le week-end dernier sur le pont de Kertch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée. Le Kremlin a carrément blâmé l’Ukraine et a promis une réponse “dure”.

“Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre. Détruisez nos gens qui dorment chez eux à Zaporizhzhia, tuez les gens qui vont travailler à Dnipro et à Kyiv”, a déclaré Zelenskyy sur l’application de messagerie Telegram alors que le missile des grèves à travers l’Ukraine sont devenues apparentes.