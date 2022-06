Zelenskyy s’adresse à Glastonbury, alors que l’acte ukrainien promet une “surprise spéciale” pour la foule | Nouvelles du Royaume-Uni

Volodymyr Zelenskyy s’est adressé à Glastonbury – décrivant le festival comme “la plus grande concentration de liberté”.

Un message vidéo du président ukrainien a été diffusé avant le set de The Libertines à l’Other Stage.

M. Zelenskyy a noté que le festival reprenait après une pause de deux ans causée par la pandémie de coronavirus.

Il a ajouté: “Nous, en Ukraine, aimerions aussi vivre la vie comme avant et profiter de la liberté et de cet été merveilleux, mais nous ne pouvons pas le faire car le plus terrible s’est produit – la Russie a volé notre paix.”

Le président a juré que son pays « ne laissera pas la guerre de la Russie nous briser » – et il veut mettre fin à l’invasion avant qu’elle « ne ruine la vie des gens dans d’autres pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ».

M. Zelenskyy a dit aux milliers de personnes qui écoutaient dans la foule de « répandre la vérité sur la guerre de la Russie » et de soutenir les Ukrainiens qui sont forcés de fuir leurs maisons.

“Le temps n’a pas de prix et chaque jour se mesure en vies humaines. Plus les gens se joindront à nous pour défendre la liberté et la vérité, plus tôt la guerre de la Russie contre l’Ukraine prendra fin”, a-t-il déclaré.

Il a terminé son message en disant “slava Ukraini” – “gloire à l’Ukraine” en anglais – et cela a été accueilli par des acclamations et des applaudissements.

Un certain nombre de groupes ukrainiens se produisent ce week-end à Worthy Farm dans le Somerset, dont le Kalush Orchestra, qui a remporté le concours Eurovision de la chanson de cette année.

Le groupe, qui s’est formé en 2019, va apporter sa marque de “musique folklorique ukrainienne, rap et hip-hop” sur la scène de vérité de Shangri-La vendredi.

Avant le spectacle, le leader Oleh Psiuk a déclaré qu’il était ravi de sa toute première performance au Royaume-Uni et espérait que ce serait la première d’une longue série.

Et il a laissé entendre : “Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien que nous recevons du peuple britannique, à la fois pour nous et pour notre pays, et nous préparons une surprise ukrainienne très spéciale pour les fans de Glastonbury.

“Qu’y a-t-il? Vous verrez bientôt. A bientôt.”