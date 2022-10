Zelenskyy répond au sondage Twitter d’Elon Musk sur la guerre avec son propre sondage

Lundi, Zelenskyy a riposté au sondage Twitter controversé d’Elon Musk avec son propre sondage.

Le président ukrainien a demandé aux gens quel musc ils préféraient : celui qui soutient la Russie ou l’Ukraine.

Musk a suscité la colère des diplomates ukrainiens après avoir publié un plan de paix pour la guerre en Ukraine sur Twitter.

Lundi, Elon Musk a créé une tempête de controverses lorsqu’il a publié un sondage sur Twitter avec une proposition de “plan de paix” pour la guerre en Ukraine. Le plan semblait répéter l’agenda de Poutine, provoquant la colère des responsables ukrainiens – dont le président Volodymyr Zelenskyy.

En réponse, Zelenskyy a publié son propre sondage Twitter – et Musk était le sujet du sondage.

“Lequel @elonmusk aimez-vous le plus”, a écrit Zelenskyy, et a proposé deux options : “celui qui soutient l’Ukraine” et “celui qui soutient la Russie”.

Treize heures après sa publication, le tweet avait été retweeté près de 50 000 fois. Sur les 1,94 million de personnes qui ont voté à l’époque, 80,6% des personnes ont déclaré préférer “celui qui soutient l’Ukraine”.

L’initiale de Musk sondage a énoncé quatre points pour rétablir la paix entre l’Ukraine et la Russie, notamment refaire des élections dans les parties de l’Ukraine que la Russie a récemment annexées, reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie, assurer l’approvisionnement en eau de la Crimée et maintenir la neutralité de l’Ukraine. Le sondage demandait aux gens de voter oui ou non, avec plus de 60% des 2,4 millions d’électeurs choisissant “non” avec sept heures restantes dans le scrutin.

Parmi les fonctionnaires et diplomates que Musk a mis en colère avec son sondage initial était Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien des Affaires intérieures.

“Le compte d’@elonmusk a-t-il été piraté par des Russes ? Ou Elon Musk lui-même a-t-il été piraté ?” Guérachtchenko a demandé sur Twitter. “Poutine devrait-il déclarer historiquement russe la future colonie martienne d’Elon Musk et l’annexer ?” il a dit.

Plus tard lundi soir, Musk s’est de nouveau rendu sur Twitter, écrivant qu’il était “évidemment” pro-ukrainien. SpaceX a dépensé 80 millions de dollars pour faire fonctionner Starlink dans le pays et 0 $ pour la Russie, a écrit Musk.

Starlink est le système de communication par satellite de SpaceX, qui est utilisé par les soldats ukrainiens pour communiquer sur le champ de bataille. Les services vocaux et Internet ont été rendus inutiles par les pannes de courant, les obus russes et le brouillage.