Zelenskyy rencontre le pape François au Vatican et cherche à soutenir le plan de paix de l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a eu des entretiens privés avec le pape François au Vatican samedi, déclarant plus tard qu’il avait demandé un soutien pour son plan de paix au pontife, qui dans le passé a proposé d’essayer d’aider à mettre fin à la guerre à grande échelle lancée par la Russie un an il y a.

Zelenskyy a mis sa main sur son cœur et a déclaré que c’était un « grand honneur » de rencontrer le pape. François, utilisant une canne pour son problème de genou, est venu saluer le président ukrainien avant de l’introduire dans un studio papal près de la salle d’audience du Vatican.

Dans un tweet après l’audience de 40 minutes, Zelenskyy a exprimé sa gratitude à Francis pour « son attention personnelle à la tragédie de millions d’Ukrainiens ». Il a dit avoir parlé avec le pontife « des dizaines de milliers d’enfants (ukrainiens) déportés. Nous devons tout mettre en œuvre pour les ramener chez eux.

Le mois dernier, le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a demandé au pape d’aider à ramener les enfants de Russie en Ukraine. Mais la déclaration du Vatican samedi n’a fait aucune mention de la demande.

Au lieu de cela, le Vatican a déclaré que les deux hommes avaient parlé de la « situation humanitaire et politique de l’Ukraine provoquée par la guerre en cours ».

« Le pape a assuré sa prière constante, attestée par ses nombreux appels publics et par son invocation continue du Seigneur pour la paix, depuis février de l’année dernière », a déclaré le Vatican, une référence à l’invasion russe qui a commencé le 24 février. 2022.

« Tous deux ont convenu de la nécessité de poursuivre les efforts humanitaires », a ajouté le communiqué du Saint-Siège.

La réunion a eu lieu alors que le ministère russe de la Défense a déclaré que les missiles de croisière à longue portée Storm Shadow livrés à l’Ukraine par le Royaume-Uni cette semaine avaient endommagé des entreprises civiles non spécifiées dans la province de Lougansk, dans l’extrême est de l’Ukraine. Les autorités de Louhansk ont ​​déclaré séparément qu’une autre frappe de missile avait touché la capitale régionale, blessant une femme âgée.

Deux hélicoptères russes Mi-8 et un chasseur-bombardier Su-34 se sont écrasés samedi dans la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine, ont rapporté l’agence de presse d’Etat Tass et une chaîne Telegram proche du ministère russe de la Défense. Les causes des accidents n’ont pas été révélées dans l’immédiat, mais l’inquiétude grandit à Bryansk face aux attaques transfrontalières en provenance d’Ukraine.

Certaines unités ukrainiennes continuent d’avancer près de Bakhmut, a déclaré samedi le commandant des forces terrestres ukrainiennes, juste un jour après que les commandants ukrainiens ont déclaré que leurs troupes avaient repris le territoire sur les lieux de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. « Nos soldats avancent dans certains secteurs du front, et l’ennemi perd du matériel et des effectifs », a déclaré Oleksandr Syrskyi sur Telegram.

Zelenskyy a également déclaré qu’il avait demandé au pape de condamner les « crimes russes en Ukraine » car « il ne peut y avoir d’égalité entre la victime et l’agresseur ».

« J’ai également parlé de notre formule de paix comme étant le seul algorithme efficace pour parvenir à une paix juste », a déclaré Zelenskyy. Plus tard, dans une interview à la télévision publique italienne, le dirigeant ukrainien a déclaré que le pape « connaît ma position. La guerre est en Ukraine, c’est pourquoi cela doit être le plan de l’Ukraine » pour ramener la paix.

Le plan en 10 points de Zelensky créerait un tribunal spécial pour poursuivre les crimes de guerre russes. Cela créerait également une architecture de sécurité Europe-Atlantique avec des garanties pour l’Ukraine, restaurerait l’infrastructure électrique endommagée de l’Ukraine et assurerait la sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhia.

Plus tôt dans la journée, Zelenskyy a reçu des responsables italiens des promesses de soutien militaire et financier à durée indéterminée ainsi qu’un soutien plus fort à l’objectif chéri de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne.

« Le message est clair et simple », a déclaré la première ministre Giorgia Meloni après une rencontre avec Zelenskyy qui a duré plus d’une heure. « L’avenir de l’Ukraine est un avenir de paix et de liberté. Et c’est l’avenir de l’Europe, un avenir de paix et de liberté, pour lequel il n’y a pas d’autres solutions possibles.

Meloni a également renouvelé son engagement à défendre les ambitions européennes de l’Ukraine, affirmant que l’Ukraine allait de l’avant avec les réformes nécessaires malgré la guerre.

Le Premier ministre, qui soutient fermement l’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré que l’Italie soutiendrait le pays « à 360 degrés pendant tout le temps nécessaire et au-delà ».

Zelenskyy a commencé ses réunions officielles en appelant le président italien Sergio Mattarella. « Nous sommes entièrement à vos côtés », a déclaré Mattarella à Zelenskyy en l’accueillant. Plus tard, des sources du palais présidentiel ont déclaré que Mattarella avait assuré à son invité que l’Italie continuerait à soutenir l’Ukraine militairement et financièrement, ainsi que par la reconstruction et l’aide humanitaire.

Depuis le début de la guerre, l’Italie a versé environ 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) en aide militaire et financière, ainsi qu’en aide humanitaire.

On pense que Zelenskyy se rendra ensuite à Berlin pour ce qui serait sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre. Le calendrier exact n’a pas été annoncé publiquement pour des raisons de sécurité.

Fin avril, François a déclaré aux journalistes que le Vatican était impliqué dans une mission de paix en coulisses, mais n’a donné aucun détail. Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont confirmé une telle initiative.

Il a déclaré qu’il aimerait se rendre à Kiev, la capitale ukrainienne, si une telle visite pouvait être couplée à une autre à Moscou, dans l’espoir qu’un pèlerinage papal puisse faire avancer la cause de la paix.

Le gouvernement allemand, quant à lui, a déclaré qu’il fournissait à l’Ukraine une aide militaire supplémentaire d’une valeur de plus de 2,7 milliards d’euros (3 milliards de dollars), comprenant des chars, des systèmes anti-aériens et des munitions.

Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin voulait montrer avec le dernier paquet d’armes « que l’Allemagne est sérieuse dans son soutien » à l’Ukraine.

« L’Allemagne fournira toute l’aide qu’elle pourra, aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il déclaré.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

– Les bombardements russes samedi ont tué deux civils, dont une jeune fille de 15 ans, et en ont blessé 10 autres à Kostyantynivka, une ville à moins de 30 kilomètres (18 miles) à l’ouest de Bakhmut, a indiqué le bureau du procureur régional.

– Les forces russes ont repris vendredi et dans la nuit leur bombardement de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, tuant un civil, a déclaré le gouverneur local Oleh Syniehubov. Quatre civils ont été tués au cours de la même période dans la province de Donetsk, dans l’est, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

– Un barrage russe « massif » a endommagé pendant la nuit une installation énergétique dans la région occidentale de Khmelnytskyi, mais n’a pas affecté l’alimentation électrique, selon le ministère ukrainien de l’énergie,

Frances D’emilio, Associated Press

Le président ukrainien Volodimir Zelenskyy, à droite, quitte son hôtel en route pour une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella, le samedi 13 mai 2023. Zelenskyy est en Italie pour une visite d’une journée et rencontrera le pape François au Vatican. (AP Photo/Riccardo de Luca)