Zelenskyy remercie “tous les Américains”, voit un “tournant” – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WASHINGTON (AP) – L’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi aux législateurs américains enthousiastes lors d’une visite provocante en temps de guerre dans la capitale nationale que contre toute attente, son pays était toujours debout, remerciant les Américains d’avoir aidé à financer l’effort de guerre avec de l’argent qui n’est “pas de la charité”. mais un « investissement » dans la sécurité et la démocratie mondiales.

L’arrêt éclair à Washington – son premier voyage connu hors de son pays depuis l’invasion de la Russie en février – visait à revigorer le soutien à son pays aux États-Unis et dans le monde à un moment où l’on craint que les alliés ne se lassent de la guerre coûteuse. et sa perturbation des approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux.

Zelenskyy a qualifié les dizaines de milliards de dollars d’aide militaire et économique américaine fournis au cours de l’année écoulée de vitaux pour les efforts de l’Ukraine pour repousser la Russie et a appelé à encore plus à l’avenir.

“Votre argent n’est pas la charité”, a-t-il cherché à rassurer à la fois ceux qui étaient dans la salle et ceux qui regardaient à la maison. “C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.”

Juste avant son arrivée, les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars, comprenant pour la première fois des missiles sol-air Patriot. Et le Congrès prévoyait de voter cette semaine sur un nouveau programme de dépenses comprenant environ 45 milliards de dollars d’aide d’urgence supplémentaire à l’Ukraine.

Le discours au Congrès est intervenu après que le président Joe Biden a accueilli Zelenskyy dans le bureau ovale pour des consultations stratégiques, affirmant que les États-Unis et l’Ukraine maintiendraient leur “défense unie” alors que la Russie mène un “assaut brutal contre le droit de l’Ukraine à exister en tant que nation”. Biden s’est engagé à aider à instaurer une “paix juste”.

Zelenskyy a dit à Biden qu’il avait voulu se rendre plus tôt et sa visite démontre maintenant que “la situation est sous contrôle, grâce à votre soutien”.

Ce voyage très sensible est intervenu après 10 mois d’une guerre brutale qui a fait des dizaines de milliers de victimes des deux côtés et la dévastation des civils ukrainiens.

Zelenskyy s’est rendu à Washington à bord d’un avion à réaction de l’US Air Force. La visite était souhaitée depuis longtemps par les deux parties, mais les bonnes conditions ne se sont réunies qu’au cours des 10 derniers jours, ont déclaré des responsables américains, après des discussions de haut niveau sur la sécurité de Zelenskyy et de son peuple alors qu’il se trouvait en dehors de l’Ukraine. Zelenskyy a passé moins de 10 heures à Washington avant de commencer le voyage de retour vers l’Ukraine.

Dans ses remarques aux législateurs, Zelenskky a rappelé les victoires américaines dans la bataille des Ardennes, un tournant contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et la bataille de la guerre révolutionnaire de Saratoga, une victoire américaine qui a aidé à attirer l’aide de la France pour l’indépendance des États-Unis. Le dirigeant ukrainien a prédit que l’année prochaine serait un “tournant” dans le conflit, “lorsque le courage ukrainien et la détermination américaine doivent garantir l’avenir de notre liberté commune – la liberté des personnes qui défendent leurs valeurs”.

Zelenskyy a reçu un tonnerre d’applaudissements de la part des membres du Congrès et a présenté aux législateurs un drapeau ukrainien dédicacé par les troupes de première ligne à Bakhmut, dans la province ukrainienne contestée de Donetsk. Le drapeau a été affiché derrière lui sur la tribune par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président Kamala Harris. Pelosi, à son tour, a présenté à Zelenskyy un drapeau américain qui avait survolé le Capitole ce jour-là, et Zelenskyy l’a gonflé de haut en bas en sortant de la chambre.

Déclarant dans son discours que l’Ukraine “ne se rendra jamais”, Zelenskyy a averti que les enjeux du conflit étaient plus importants que le sort de sa nation – que la démocratie dans le monde est mise à l’épreuve.

“Cette bataille ne peut être ignorée, en espérant que l’océan ou quelque chose d’autre fournira une protection”, a-t-il déclaré, s’exprimant en anglais pour ce qu’il avait qualifié de “discours aux Américains”.

Plus tôt, lors d’une conférence de presse conjointe avec Biden, Zelenskyy a été pressé de la manière dont l’Ukraine tenterait de mettre fin au conflit. Il a rejeté le cadre de Biden de trouver une “paix juste”, en disant: “Pour moi en tant que président, la” paix juste “n’est pas un compromis.” Il a déclaré que la guerre prendrait fin une fois que la souveraineté, la liberté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine seraient rétablies et que la Russie aurait remboursé l’Ukraine pour tous les dommages infligés par ses forces.

“Il ne peut y avoir de ‘paix juste’ dans la guerre qui nous a été imposée”, a-t-il ajouté.

Biden, pour sa part, a déclaré que la Russie “essayait d’utiliser l’hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d’inspirer le monde”. Lors de la conférence de presse, il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine n’avait “aucune intention d’arrêter cette guerre cruelle”.

Les deux dirigeants ont semblé partager une relation chaleureuse, riant des commentaires de l’autre et se tapotant dans le dos tout au long de la visite, bien que Zelenskyy ait clairement indiqué qu’il continuerait à faire pression sur Biden et les autres dirigeants occidentaux pour toujours plus de soutien.

Il a déclaré qu’une fois le système Patriot opérationnel, “nous enverrons un autre signal au président Biden indiquant que nous aimerions avoir plus de Patriots”.

“Nous sommes en guerre”, a ajouté Zelenskyy avec un sourire, alors que Biden riait à la demande directe. “Je suis désolé. Je suis vraiment désolé.”

Biden a déclaré à Zelenskyy qu’il était “important pour le peuple américain, et pour le monde, d’entendre directement de vous, Monsieur le Président, le combat de l’Ukraine et la nécessité de continuer à rester unis jusqu’en 2023”.

Zelenskyy s’était rendu à Washington après avoir effectué mardi un voyage audacieux et dangereux vers ce qu’il a appelé le point le plus chaud de la ligne de front de 1 300 kilomètres (800 milles) de la guerre, la ville de Bakhmut.

Le radiodiffuseur privé polonais, TVN24, a déclaré que Zelenskyy était entré en Pologne tôt mercredi en se rendant à Washington. La station a montré des images de ce qui semblait être Zelenskyy arrivant à une gare et escorté jusqu’à un cortège de VUS américains. TVN24 a déclaré que la vidéo, partiellement floue pour des raisons de sécurité, a été tournée à Przemysl, une ville frontalière polonaise qui a été le point d’arrivée de nombreux réfugiés fuyant la guerre.

Les responsables, invoquant des problèmes de sécurité, étaient méfiants quant aux projets de voyage de Zelenskyy, mais un responsable américain a confirmé que Zelenskyy était arrivé à bord d’un avion de l’US Air Force qui avait atterri à Joint Base Andrews, juste à l’extérieur de la capitale, depuis la ville polonaise de Rzeszow.

Biden a déclaré à Zelenskyy, qui portait un sweat-shirt et des bottes vert combat, que “c’est un honneur d’être à vos côtés”.

Les responsables américains et ukrainiens ont clairement indiqué qu’ils n’envisageaient pas une résolution imminente de la guerre et se préparaient à ce que les combats se poursuivent pendant un certain temps. La dernière injection d’argent américain serait la plus importante à ce jour – et dépasserait la demande de 37 milliards de dollars de Biden.

Biden a répété que même si les États-Unis armeront et entraîneront l’Ukraine, les forces américaines ne seront pas directement engagées dans la guerre.

Le dernier programme d’aide militaire américain comprend non seulement une batterie de missiles Patriot, mais aussi des bombes guidées de précision pour les avions de combat, ont déclaré des responsables américains. Il représente une expansion des types d’armes avancées destinées à renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine contre ce qui a été un barrage croissant de missiles russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la livraison du système avancé de missiles sol-air serait considérée comme une étape provocatrice et que le système et tous les équipages qui l’accompagneraient seraient une cible légitime pour l’armée de Moscou.

“C’est un système défensif”, a déclaré Biden à propos de l’envoi du système de missiles. “Ce n’est pas une escalade – c’est défensif.”

La visite intervient à un moment important, la Maison Blanche se préparant à une plus grande résistance lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre en janvier et accorderont plus d’attention à l’aide à l’Ukraine. Le chef du GOP, Kevin McCarthy, de Californie, a déclaré que son parti n’écrirait pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

Zelenskky semblait bien conscient des divisions politiques aux États-Unis concernant les dépenses prolongées à l’étranger et a appelé les législateurs de la Chambre et du Sénat à veiller à ce que le leadership américain reste “bicaméral et bipartisan”.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a ouvert la session de la chambre mercredi en déclarant que l’adoption du programme d’aide et la confirmation de la nouvelle ambassadrice américaine en Russie, Lynne M. Tracy, enverraient un signal fort que les Américains se tiennent ” sans équivoque ” avec l’Ukraine. Tracy a été confirmé plus tard par un vote 93-2.

Le principal républicain du Sénat, le sénateur du Kentucky, Mitch McConnell, a déclaré que “les raisons les plus fondamentales pour continuer à aider l’Ukraine à se dégrader et à vaincre les envahisseurs russes sont les intérêts américains froids, durs et pratiques”. Il a déclaré que “vaincre l’agression de la Russie aidera à prévenir de nouvelles crises de sécurité en Europe”.

L’invasion russe, qui a commencé le 24 février, a perdu de son élan. Les provinces illégalement annexées de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia restent farouchement disputées.

Les combats à l’est étant dans une impasse, Moscou a utilisé des missiles et des drones pour attaquer l’équipement électrique de l’Ukraine, dans l’espoir de laisser les gens sans électricité alors que le temps glacial s’installe.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

