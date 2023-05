Zelenskyy rejoindra le G7 au Japon alors que les dirigeants préparent de nouvelles sanctions contre la Russie

HIROSHIMA, Japon (AP) – Les dirigeants des démocraties les plus puissantes du monde se sont réunis vendredi pour discuter de nouvelles façons de punir la Russie pour son invasion de 15 mois de l’Ukraine, quelques jours avant que le président Volodymyr Zelenskyy ne rejoigne le sommet du Groupe des Sept en personne dimanche.

Zelenskyy fera son voyage le plus éloigné de son pays déchiré par la guerre alors que les dirigeants sont sur le point de dévoiler de nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion. Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a confirmé à la télévision nationale que Zelenskyy assisterait au sommet.

« Nous étions sûrs que notre président serait là où l’Ukraine avait besoin de lui, dans n’importe quelle partie du monde, pour résoudre le problème de la stabilité de notre pays », a déclaré Danilov vendredi. « Il y aura des décisions très importantes là-bas, donc la présence physique est une chose cruciale pour défendre nos intérêts. »

Les menaces nucléaires du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine, ainsi que le barrage d’essais de missiles de la Corée du Nord qui dure depuis des mois et l’arsenal nucléaire chinois en expansion rapide, ont résonné avec la volonté du Japon de faire du désarmement nucléaire une partie importante du sommet. Les dirigeants mondiaux ont visité vendredi un parc de la paix dédié aux dizaines de milliers de personnes décédées lors de la première explosion d’une bombe atomique en temps de guerre.

Le dirigeant japonais Fumio Kishida a déclaré qu’il avait invité Zelensky au sommet du G7 lors de sa visite à Kiev en mars.

Zelenskyy devrait également apparaître virtuellement lors d’une réunion vendredi des dirigeants du G7, où ils doivent être informés des conditions du champ de bataille et accepter de renforcer leurs efforts pour limiter l’effort de guerre de Moscou.

Après des photos de groupe près du dôme bombardé emblématique de la ville, un dépôt de gerbe et une plantation symbolique d’arbres, une nouvelle série de sanctions devait être dévoilée contre Moscou, en mettant l’accent sur le redoublement d’efforts pour faire appliquer les sanctions existantes destinées à étouffer l’effort de guerre de la Russie. et tenir responsables ceux qui sont derrière, a déclaré un responsable américain. La Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde, mais on s’interroge sur l’efficacité des sanctions financières.

Les dirigeants du G7, de gauche à droite, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre italien Giorgia Meloni, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen posent pour une photo de groupe, après avoir déposé une gerbe, au Peace Memorial Park lors d’une visite dans le cadre du sommet du G7 à Hiroshima, dans l’ouest du Japon, le 19 mai 2023. Kenny Holston / Piscine via Associated Press

Le responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour prévisualiser l’annonce, a déclaré que la composante américaine des actions mettrait sur liste noire environ 70 entités russes et de pays tiers impliquées dans la production de défense russe et sanctionnerait plus de 300 individus, entités, avions et navires. .

Le responsable a ajouté que les autres pays du G7 prendraient des mesures similaires pour isoler davantage la Russie et saper sa capacité à faire la guerre en Ukraine. Les détails devaient émerger au cours du sommet du week-end.

L’Union européenne s’est concentrée sur la fermeture de la porte aux échappatoires et prévoit de restreindre le commerce des diamants russes, a déclaré vendredi à la presse Charles Michel, président du Conseil européen.

Il a déclaré que le G7 essaierait également de faire comprendre aux dirigeants des pays non membres invités au sommet pourquoi il est si important d’appliquer des sanctions.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui représente Hiroshima au parlement, souhaite que le désarmement nucléaire soit au centre des discussions, et il a officiellement lancé le sommet au parc du mémorial de la paix d’Hiroshima. La visite des dirigeants mondiaux dans un parc dédié à la préservation des souvenirs du 6 août 1945, lorsqu’un B-29 américain a largué une bombe atomique sur Hiroshima, a fourni une toile de fond saisissante au début du sommet. On estime que 140 000 personnes ont été tuées dans l’attaque, et un nombre en baisse rapide de survivants désormais âgés a fait en sorte qu’Hiroshima est devenue synonyme d’efforts de paix antinucléaires.

« Honnêtement, j’ai de gros doutes sur le fait que M. Kishida, qui poursuit un renforcement militaire et cherche à réviser la constitution pacifiste, puisse vraiment discuter du désarmement nucléaire », a déclaré Sueichi Kido, un « hibakusha » de 83 ans ou survivant du Nagasaki. explosion, a déclaré à l’Associated Press. « Mais parce qu’ils se réunissent à Hiroshima, j’ai un peu d’espoir qu’ils auront des discussions positives et feront un petit pas vers le désarmement nucléaire. »

Jeudi soir, Kishida a ouvert la diplomatie mondiale en s’asseyant avec le président Joe Biden après l’arrivée de Biden à une base militaire à proximité. Kishida a également eu des entretiens avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak avant les trois jours le rassemblement des dirigeants s’ouvre.

L’alliance nippo-américaine est le « fondement même de la paix et de la sécurité dans la région indo-pacifique », a déclaré Kishida à Biden dans son discours d’ouverture. Le Japon, confronté aux menaces de la Chine autoritaire, de la Russie et de la Corée du Nord, a étendu son armée mais s’appuie également sur 50 000 soldats américains stationnés au Japon et sur la puissance militaire américaine.

« Nous nous félicitons vivement que la coopération ait évolué à pas de géant », a déclaré Kishida.

Biden, qui a accueilli les troupes américaines et japonaises à la base aérienne du Corps des Marines d’Iwakuni à proximité avant de rencontrer Kishida, a déclaré: « Lorsque nos pays sont unis, nous sommes plus forts et je pense que le monde entier est plus en sécurité lorsque nous le faisons. »

Alors que les participants au G7 se rendaient à Hiroshima, Moscou a déclenché une autre attaque aérienne sur la capitale ukrainienne. De fortes explosions ont tonné sur Kiev au petit matin, marquant la neuvième fois ce mois-ci que des raids aériens russes ont ciblé la ville après des semaines de calme relatif.

« La crise en Ukraine : je suis sûr que c’est par là que la conversation va commencer », a déclaré Matthew P. Goodman, vice-président senior pour l’économie au Centre d’études stratégiques et internationales.

S’adressant aux journalistes à bord d’Air Force One, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré qu’il y aura des « discussions sur le champ de bataille » en Ukraine et sur « l’état d’avancement des sanctions et les mesures que le G7 s’engagera collectivement à suivre ». l’exécution en particulier.

Les États-Unis ont gelé les fonds de la Banque centrale russe, restreint l’accès des banques à SWIFT – le système dominant pour les transactions financières mondiales – et sanctionné des milliers d’entreprises russes, des responsables gouvernementaux, des oligarques et leurs familles.

Les pays du Groupe des Sept ont collectivement imposé un plafond de prix de 60 dollars le baril sur le pétrole et le diesel russes l’année dernière, ce que le département du Trésor américain a défendu jeudi dans une nouveau rapport d’avancement, déclarant que le plafond a réussi à supprimer les revenus pétroliers russes. Le Trésor cite des données du ministère russe des Finances montrant que les revenus pétroliers du Kremlin de janvier à mars de cette année étaient inférieurs de plus de 40 % à ceux de l’année dernière.

L’impact économique des sanctions dépend en grande partie de la mesure dans laquelle un pays ciblé est capable de les contourner, selon une étude récente Rapport du Service de recherche du Congrès. Ainsi, au cours du mois dernier, des responsables du Trésor américain ont voyagé à travers l’Europe et l’Asie centrale pour presser les pays qui font encore des affaires avec le Kremlin de couper leurs liens financiers.

« Le défi est de faire en sorte que les sanctions soient douloureuses contre la Russie, pas contre nous-mêmes », a déclaré Michel. « Il est très clair que chaque paquet est plus difficile que le précédent et nécessite plus d’efforts politiques pour prendre une décision. »

Les dirigeants du G7 et des invités de plusieurs autres pays devraient également discuter de la manière de gérer l’affirmation croissante et le renforcement militaire de la Chine alors que l’on craint qu’elle ne tente de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et ses navires et avions de guerre patrouillent régulièrement à proximité.

La sécurité était renforcée à Hiroshima, avec des milliers de policiers déployés dans toute la ville. Un petit groupe de manifestants était considérablement plus nombreux que la police alors qu’ils se rassemblaient mercredi soir à côté des ruines du mémorial Atomic Peace Dome, brandissant des pancartes dont une indiquant « Pas de sommet impérialiste du G7! »

Dans un duel diplomatique, le président chinois Xi Jinping accueille les dirigeants des pays d’Asie centrale du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan pour un sommet de deux jours dans la ville chinoise de Xi’an.

Les dirigeants doivent discuter des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Le débat sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, la plus grande économie du monde, a menacé d’éclipser les pourparlers du G7. Biden prévoit de se dépêcher de rentrer à Washington après le sommet des négociations sur la dette, supprimer les réunions planifiées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

Le Premier ministre britannique est arrivé au Japon plus tôt jeudi et a rendu visite au JS Izumo, un navire pouvant transporter des hélicoptères et des avions de combat capables de décoller et d’atterrir à la verticale.

Au cours de leur rencontre jeudi, Sunak et Kishida ont annoncé une série d’accords sur des questions telles que la défense ; commerce et investissement; la technologie et le changement climatique, a déclaré le bureau de Sunak.

Le G7 comprend le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada et l’Italie, ainsi que l’Union européenne.

Une foule d’autres pays ont été invités au sommet dans l’espoir de renforcer les liens avec les pays non membres du G7 tout en renforçant leur soutien à des efforts tels que l’isolement de la Russie.

Des dirigeants d’Australie, du Brésil, d’Inde, d’Indonésie et de Corée du Sud figurent parmi les invités. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait se joindre par liaison vidéo.