Zelenskyy promet une “réponse puissante” si la Russie attaque Kyiv lors de la fête de l’indépendance de l’Ukraine

L’Ukraine étant sur le point de marquer à la fois son indépendance du régime soviétique en 1991 et six mois après l’invasion des forces russes, le président Volodymyr Zelensky a juré que toute attaque russe à cette date ou aux alentours de cette date provoquerait une réponse puissante.

Alors que la guerre en Ukraine approche de six mois, les responsables ukrainiens et alliés occidentaux craignaient que la Russie ne se prépare à attaquer à nouveau la capitale Kyiv.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils pensaient que la Russie ciblerait les infrastructures civiles et gouvernementales dans les prochains jours. Les citoyens américains devraient quitter l’Ukraine “maintenant” par leurs propres moyens s’ils pouvaient le faire en toute sécurité, a déclaré l’ambassade des États-Unis.

Zelenskyy avait averti au cours du week-end que Moscou pourrait essayer “quelque chose de particulièrement laid” à l’approche du Jour de l’Indépendance de mercredi.

“Ils recevront une réponse, une réponse puissante”, a-t-il déclaré mardi. “Je veux dire que chaque jour … cette réponse grandira, elle deviendra de plus en plus forte.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste mardi à une conférence de presse conjointe avec son homologue polonais à Kyiv. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Les craintes d’une intensification des attaques russes ont suivi le meurtre de Darya Dugina, la fille d’un éminent ultra-nationaliste russe, dans un attentat à la voiture piégée près de Moscou samedi. Moscou a imputé le meurtre à des agents ukrainiens, une accusation que Kyiv nie.

Kyiv n’a que rarement été touchée par des missiles russes depuis que l’Ukraine a repoussé une offensive terrestre pour s’emparer de la capitale en mars.

L’ambiance à Kyiv était calme mardi, avec de nombreuses personnes marchant encore dans les rues, mais des signes de menace accrue se faisaient sentir.

Les autorités ont dit aux Ukrainiens de travailler à domicile dans la mesure du possible du mardi au jeudi, exhortant également les gens à prendre au sérieux les avertissements de raid aérien et à se mettre à l’abri lorsque les sirènes retentissent.

L’administration de la ville de Kyiv a interdit les grands rassemblements publics jusqu’à jeudi, craignant qu’une foule d’habitants en fête ne devienne la cible d’une frappe de missiles russes.

Combattre dans le sud, l’est

La Russie a envoyé ses troupes de l’autre côté de la frontière dans ce qu’elle appelle une “opération militaire spéciale”, affirmant qu’elle voulait démilitariser son voisin et protéger les communautés russophones. L’Ukraine et ses alliés occidentaux accusent Moscou de mener une guerre d’agression injustifiée de type impérial.

Six mois après l’invasion russe, qui a fait des milliers de morts, forcé plus d’un tiers des 41 millions d’Ukrainiens à quitter leur foyer et détruit des villes entières, le conflit est en grande partie bloqué dans une impasse.

Outre la Crimée – que Moscou a annexée en 2014 – les forces russes contrôlent une grande partie du sud, y compris le long des côtes de la mer Noire et de la mer d’Azov, et des parties de la région orientale du Donbass. Les perspectives de paix semblent presque inexistantes.

“Nous nous sentons bien, confiants que la victoire sera de notre côté, seulement du nôtre, il n’y a pas d’autre option”, a déclaré Yevhen, un soldat ukrainien, alors que son unité de première ligne tirait plusieurs obus d’obusier vers les positions russes depuis un champ dans le Donbass.

Des bombardements russes ont frappé Kharkiv dans le nord-est – la deuxième plus grande ville d’Ukraine – vers l’aube mardi, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synehubov. Une maison a été touchée mais personne n’a été blessé, a-t-il dit.

Dans le sud, le commandement militaire du sud de l’Ukraine a déclaré que les forces russes avaient lancé des attaques le long des lignes de front des zones qu’elles occupent, y compris de multiples tirs de roquettes sur la ville de Marhanets de l’autre côté du fleuve Dnipro depuis la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia. Deux civils ont été blessés et plusieurs maisons, conduites de gaz et d’eau ont été endommagées, a-t-il ajouté.

REGARDER | Pourquoi la guerre en Ukraine est peut-être à un tournant : Pourquoi la guerre en Ukraine pourrait atteindre un tournant La guerre en Ukraine semble entrer dans une nouvelle phase, l’Ukraine lançant des frappes militaires au plus profond du territoire sous contrôle russe et une contre-offensive majeure serait en préparation. Terence McKenna explique ce qui s’est passé et comment la Russie réagit.

Il a ajouté que des roquettes et de l’artillerie ukrainiennes avaient détruit un dépôt de munitions et un poste de commandement d’un régiment d’assaut aéroporté russe à Chernobaevka dans la région de Kherson occupée par la Russie, au sud-ouest de Zaporizhzhia.

Des tirs d’artillerie et de roquettes près du complexe du réacteur nucléaire ont suscité des appels internationaux à la démilitarisation de la zone.

Plate-forme de Crimée

Pendant ce temps, les dirigeants de dizaines de pays et d’organisations internationales participaient à la soi-disant plate-forme de Crimée – la plupart par vidéo – en solidarité avec l’Ukraine à l’occasion du sixième anniversaire de l’invasion.

Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine rétablirait son autorité sur la région de Crimée.

“Pour vaincre la terreur, il est nécessaire de remporter la victoire dans la lutte contre l’agression russe”, a déclaré Zelenskyy, vêtu de son équipement militaire habituel, aux délégués lors de l’ouverture du forum.

REGARDER | Des explosions secouent une centrale électrique en Crimée le 16 août : Des explosions secouent une centrale électrique en Crimée Un poste de transformation est montré en feu après une explosion à Dzhankoi, une ville de Crimée annexée par la Russie. La Russie a qualifié l’explosion de “sabotage”.

« Il est nécessaire de libérer la Crimée. Ce sera la résurrection de la loi et de l’ordre dans le monde.

Zelenskyy a déclaré lors d’une conférence de presse à Kyiv plus tard que l’Ukraine n’accepterait aucune proposition visant à geler les lignes de front actuelles afin de “calmer” Moscou, qui contrôle désormais environ 22% de l’Ukraine, y compris la Crimée.

Il a exhorté le monde à ne pas montrer de fatigue face à la guerre, affirmant que cela constituerait une menace pour tout le monde.

Le Premier ministre italien par intérim, Mario Draghi, a déclaré lors du sommet que Rome continuerait à soutenir l’Ukraine. “Nous sommes avec vous dans votre combat pour résister à l’invasion de la Russie, restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, protéger votre démocratie et votre indépendance”, a-t-il déclaré.

Zelenskyy a également déclaré que l’Ukraine avait besoin de plus d’armes de la part des partisans occidentaux pour aider à renverser la vapeur contre la Russie.

L’Allemagne prévoit de livrer d’autres armes, notamment des systèmes de défense aérienne, des lance-roquettes et des munitions de précision, à l’Ukraine pour une valeur de plus de 500 millions d’euros (645 millions de dollars canadiens) en 2023, a déclaré une source à Reuters.