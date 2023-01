Zelenskyy prévient que la Russie “jettera tout ce qu’elle a” pour tenter de renverser la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti mardi dans une allocution nocturne que la Russie prévoyait d’intensifier son agression et “jeterait tout ce qu’elle a” pour tenter de renverser la guerre.

Peu de progrès ont été réalisés de part et d’autre depuis l’arrivée des mois d’hiver plus rigoureux, bien que la Russie ait enregistré des pertes importantes à Kharkiv et à Kherson entre septembre et novembre de l’année dernière.

Les forces ukrainiennes ont également continué à pousser les lignes plus à l’est dans Donetsk, certaines des batailles les plus féroces se déroulant actuellement autour de la région du Donbass, où les forces soutenues par la Russie se battent depuis 2014.

“Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie jetteront tout ce qu’il leur reste et tous ceux qu’ils pourront rassembler pour tenter d’inverser le cours de la guerre et au moins reporter leur défaite”, a-t-il déclaré en s’adressant à ses troupes et à ses alliés internationaux.

“Nous devons perturber ce scénario russe. Nous nous y préparons”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a suggéré que l’arrêt de cette offensive imminente serait la “défaite finale” de la guerre contre la Russie, qui fait rage depuis plus de 10 mois.

Zelenskyy n’a pas précisé ce que Kyiv soupçonne la Russie de faire dans cette offensive majeure, ni commenté les mesures défensives préventives auxquelles les forces ukrainiennes se préparent.

Mais l’avertissement du président ukrainien intervient moins de deux semaines après que le président russe Vladimir Poutine a appelé ses forces de défense à revoir son effort de guerre non seulement en renforçant les troupes sur les lignes de front en Ukraine, mais en s’assurant qu’elles disposent des armes, des fournitures et matériel dont ils ont besoin.

Poutine a également appelé le Conseil militaire de la défense russe à étendre les stocks de missiles, à renforcer “la préparation au combat de [Russia’s] triade nucléaire », et prépare ce qu’il appelle l’ogive « la plus puissante » du monde – le missile balistique intercontinental Satan II – pour le « devoir de combat ».

Poutine a signalé le mois dernier qu’une autre mobilisation ne sera pas nécessaire après avoir appelé 300 000 hommes en septembre à rejoindre la guerre – un chiffre qui représentait le double du nombre de soldats qu’il stationnait à la frontière ukrainienne avant l’invasion.

Bien que certains reportages suggèrent que Moscou ordonnera une autre conscription massive parmi les hommes en âge de combattre pour rejoindre la guerre et fermera les frontières de la Russie pour les empêcher de se soustraire à l’ordre.

On ne sait pas combien de soldats russes combattent en Ukraine et le nombre de morts n’a pas été confirmé.

En novembre, des responsables américains ont déclaré qu’environ 100 000 soldats russes auraient été tués ou blessés dans les combats, bien qu’aucune ventilation des pertes n’ait été fournie.

L’Ukraine a affirmé que près de 109 000 soldats russes sont morts pendant la guerre, bien que ces chiffres n’aient pas été vérifiés.