Zelenskyy portait un chandail chic lors de sa rencontre avec Biden. Voici pourquoi il le porte et pourquoi il est épuisé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’adresse à une réunion conjointe du Congrès américain avec Kamala Harris et Nancy Pelosi derrière lui. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a effectué une visite audacieuse à Washington.

Il a rencontré le président américain Joe Biden et a prononcé un discours sous les applaudissements du Congrès.

En plus de sa politique politicienne, Zelenskyy a apporté son nouveau look aux États-Unis : un pull en polaire vert olive.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au Congrès américain – sa première incursion connue hors d’une Ukraine déchirée par la guerre – le dirigeant ukrainien a prononcé un discours émouvant dans un col ras du cou vert olive décontracté.

Depuis le début de la guerre, que ce soit dans son palais, dans un bunker ou près de l’action, la tenue vestimentaire de Zelenskyy a été atténuée d’un cran par rapport à son costume noir typique et à sa tenue rasée de près qu’il arborait dans ses années d’avant-guerre. . Le look plus robuste du président ukrainien – avec une barbe – était exposé mercredi alors qu’il s’adressait aux législateurs sous des applaudissements bruyants et des compliments sur son look quotidien.

Tôt mercredi, Zelenskyy a rencontré Biden, demandant à son homologue plus d’aide militaire et humanitaire. Le président ukrainien a également a partagé un message spécial de louange avec Biden d’un soldat ukrainien et a demandé une aide supplémentaire au congrès.

Le discours provocateur de Zelenskyy a suscité plusieurs minutes d’ovations debout de l’autre côté de l’allée. Et pendant qu’il prononçait son discours, il portait une autre veste M-TAC, la société de vêtements américaine qui fabrique les pulls en molleton vert olive de Zelenskyy.

Et en fait, en mai, le pull est devenu si populaire que le vendeur est tombé en rupture de stock, promettant seulement de se réapprovisionner sur une “victoire” ukrainienne. L’un des chandails M-TAC de Zelenskyy a été vendu aux enchères à Londres pour 11 000 $ (environ 191 000 rands).

Début décembre, le président ukrainien a déclaré au Financial Times dans une interview qu’il continuerait à porter sa nouvelle tenue, abandonnant le costume jusqu’à la fin de la guerre. Il a ajouté qu’il garderait aussi sa barbe pour le moment.

Pendant la guerre, le dirigeant ukrainien a également porté un T-shirt avec un mème se moquant des troupes russes, d’une marque lancée par un ancien journaliste ukrainien local.

Les membres du Congrès ont également pris note des choix de mode de Zelenskyy. Le membre du Congrès de Floride, Matt Gaetz, qui s’est opposé à une aide supplémentaire pour l’Ukraine et est resté assis pendant les ovations debout, a félicité la forme du chef en temps de guerre.

“J’ai adoré les choix de mode”, a déclaré Gaetz, selon La Dépêche, qui a ajouté que sa position sur l’aide à l’Ukraine n’était pas influencée.