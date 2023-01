Zelenskyy met en garde le Comité international olympique contre l’autorisation de “l’État terroriste” russe à participer aux jeux

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a une fois de plus imploré le Comité international olympique (CIO) de ne pas autoriser la Russie à participer aux Jeux olympiques.

“Il est évident que tout drapeau neutre des athlètes russes est taché de sang. J’invite M. Bach à Bakhmut”, a déclaré Zelenskyy dans une adresse vidéo sur Twitter, faisant référence à la ville de l’est de l’Ukraine détruite par la guerre. “Pour qu’il puisse voir de ses propres yeux que la neutralité n’existe pas.”

“On ne peut qu’être déçu par les déclarations de l’actuel président du Comité international olympique, Thomas Bach. J’ai parlé plusieurs fois avec lui”, a-t-il déclaré dans un discours vendredi. “Et je n’ai jamais entendu dire comment il allait protéger le sport de la propagande de guerre s’il renvoyait les athlètes russes aux compétitions internationales.”

Malgré les appels de Zelenskyy à exclure la Russie des Jeux olympiques d’été de l’année prochaine, le CIO a déclaré mercredi qu’il visait à poursuivre une voie permettant aux athlètes russes et biélorusses de concourir en tant qu ‘«athlètes neutres» qui «ne représentent en aucun cas leur État ou toute autre organisation dans leur pays. .”

“Aucun athlète ne devrait être empêché de concourir uniquement à cause de son passeport”, a déclaré mercredi Thomas Bach, président du CIO.

Le CIO a noté que sa recommandation reflétait une décision similaire en 1992, lorsqu’il avait autorisé les athlètes de l’ex-Yougoslavie – qui faisaient face à des sanctions de la part des Nations Unies – à participer en tant que participants olympiques indépendants aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992. La Yougoslavie n’a pas participé à des sports d’équipe tels que le football et le basket-ball.

Dans des sports comme le tennis, des athlètes biélorusses et russes sont déjà en compétition. Le samedi, La Biélorusse Aryna Sabalenka a remporté l’Open d’Australie.

Cependant, Zelenskyy a qualifié la décision du CIO de “tentative d’amener des représentants de l’État terroriste dans les sports mondiaux”.

Samedi, Zelenskyy a publié une série d’images pointues des installations sportives ukrainiennes détruites par la guerre.

“Les principes olympiques et la guerre s’opposent fondamentalement.” a écrit le président du pays déchiré par la guerre dans un post du samedi matin. “La Russie doit arrêter l’agression et la terreur, et ce n’est qu’après qu’il sera possible de parler de la participation russe au mouvement olympique.”

“Si nous ne sommes pas entendus, je n’exclus pas la possibilité que nous boycottions et refusions la participation aux JO”, a écrit le ministre ukrainien des Sports Vadym Guttsait. Jeudi sur son compte Facebook.

Pendant ce temps, le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov, a déclaré mercredi dans un communiqué que la déclaration du CIO était “la voix du bon sens”.

Zelenskyy a partagé qu’il avait dit au président français Emmanuel Macron, dont le pays accueille les prochains Jeux olympiques d’été, que la Russie ne devrait y avoir “pas sa place”.

En février dernier, le CIO recommandait “avec le cœur lourd” que les instances sportives excluent la Russie et la Biélorussie de l’organisation et de la compétition “afin de protéger l’intégrité des compétitions sportives mondiales et pour la sécurité de tous les participants”.

“Cependant, la guerre actuelle en Ukraine place le Mouvement olympique devant un dilemme.” a écrit le CIO dans un communiqué de presse. “Alors que les athlètes russes et biélorusses pourraient continuer à participer à des événements sportifs, de nombreux athlètes ukrainiens en sont empêchés en raison de l’attaque contre leur pays.”

La FIFA et World Curling ont été les premières fédérations sportives internationales sous l’égide olympique à agir après l’annonce du CIO. La FIFA et l’UEFA ont déclaré que les équipes nationales et de clubs russes étaient suspendues de leurs compétitions de football jusqu’à nouvel ordre.

