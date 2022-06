Zelenskyy menace les soldats biélorusses qui attaquent l’Ukraine : “Nous vous trouverons tous”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel direct aux soldats biélorusses, qui ont récemment rejoint la guerre pour soutenir la Russie, leur disant clairement qu’ils ne vivraient pas s’ils continuaient à se battre contre l’Ukraine.

“Tout d’abord, tous les pilotes, répartiteurs, mécaniciens et autres personnes qui assurent le lancement de missiles sur l’Ukraine doivent comprendre : nous vous trouverons tous”, a déclaré Zelenskyy lors d’un discours dimanche soir.

La Biélorussie est le voisin du nord de l’Ukraine.

« Chacun de vous sera responsable de ces frappes », a-t-il ajouté. “Et si quelqu’un pense qu’il se soustraira à sa responsabilité en disant que tel était l’ordre, vous vous trompez.”

BLINKEN DIT QUE POUTINE A “DÉJÀ ÉCHOUÉ” DANS L’OBJECTIF STRATÉGIQUE DE METTRE FIN À L’INDÉPENDANCE DE L’UKRAINE

Les mots menaçants sont venus alors qu’une frappe de missile russe depuis la Biélorussie a frappé un jardin d’enfants ukrainien et un immeuble d’appartements, tuant un homme de 37 ans et blessant la fille et la femme de 7 ans de l’homme.

“Lorsque vos missiles frappent des immeubles résidentiels, ce sont des crimes de guerre”, a déclaré le président ukrainien. “Le procès est ce qui vous attend tous. Et il n’y aura nulle part où vous cacher – ni sur les rives de la mer Caspienne, sur laquelle vos missiles sont lancés, ni en Biélorussie… Nulle part.”

Zelenskyy a cependant déclaré que les Biélorusses n’étaient pas obligés de mourir. Il a déclaré que les soldats et les civils biélorusses peuvent choisir la vie en ne “se laissant pas entraîner dans la guerre”.

CARNET DU REPORTER : TÉMOIN DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE, RAPPELANT LES HORREURS DU PASSÉ

“Vous n’êtes pas obligé de mourir. Et vous pouvez empêcher quiconque de décider pour vous de ce qui vous attend ensuite”, a-t-il déclaré.

“Vos vies n’appartiennent qu’à vous, pas à quelqu’un au Kremlin”, a ajouté le président ukrainien.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Zelenskyy a déclaré que le peuple biélorusse devrait “refuser de participer à cette guerre” car “l’Ukraine se défendra contre les frappes de toutes directions et de toutes armes”.

Kyiv affirme que la Russie a perdu environ 35 000 soldats depuis la première invasion du pays le 24 février. Ce chiffre représente plus du double du nombre de combattants militaires que la Russie a perdus au cours de sa guerre de neuf ans en Afghanistan.

Le discours de Zelenskyy dimanche est intervenu quelques heures seulement avant qu’il ne rejoigne virtuellement les dirigeants du G-7 lors du sommet dans les Alpes bavaroises. Le groupe a discuté de la guerre en Ukraine, envisage d’adopter de nouvelles sanctions contre Moscou et un projet d’infrastructure pour défier la Chine.