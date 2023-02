Zelenskyy: l’Ukraine a attrapé le plan russe de «détruire» la Moldavie

BRUXELLES (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi que son pays avait intercepté les plans des services secrets russes visant à détruire la Moldavie, et les services de renseignement moldaves ont confirmé cette affirmation.

S’adressant aux dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles, Zelenskyy a déclaré qu’il avait récemment informé le président moldave Maia Sandu du stratagème présumé.

“Je l’ai informée que nous avons intercepté le plan de destruction de la Moldavie par les services secrets russes”, a déclaré Zelenskyy par l’intermédiaire d’un traducteur. Il a déclaré que les documents montraient « qui, quand et comment » le plan « briserait la démocratie moldave et établirait le contrôle sur la Moldavie ».

Zelenskyy a déclaré que le plan était très similaire à celui conçu par la Russie pour prendre le contrôle de l’Ukraine. Il a ajouté qu’il ne savait pas si Moscou avait finalement ordonné l’exécution du plan.

Après les commentaires de Zelenskyy, le service de renseignement et de sécurité de Moldavie a publié une déclaration confirmant qu’il avait reçu “des informations respectives de nos partenaires ukrainiens” et a déclaré qu’il avait également identifié “des activités subversives, visant à saper la République de Moldavie, à déstabiliser et à violer l’ordre public”.

“Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir plus de détails car il existe un risque de compromettre diverses activités opérationnelles en cours”, indique le communiqué, ajoutant que toutes les institutions de l’État moldave “travaillent à pleine capacité et ne permettront pas que ces défis se produisent”.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé la semaine dernière que l’Occident envisageait de transformer la Moldavie en “une autre Ukraine”. Il a allégué que l’Occident avait soutenu l’élection de 2020 de la pro-occidentale Sandu, affirmant qu’elle était impatiente de faire entrer le pays dans l’OTAN, de fusionner la Moldavie avec la Roumanie et “est pratiquement prête à tout”.

En décembre, l’agence nationale de renseignement de Moldavie a averti que la Russie pourrait lancer une nouvelle offensive cette année dans le but de créer un corridor terrestre à travers le sud de l’Ukraine vers la région séparatiste moldave de Transnistrie, soutenue par Moscou.

La Transnistrie s’est séparée après une guerre civile en 1992 mais n’est pas reconnue par la plupart des pays. Il s’étend sur environ 400 kilomètres (250 miles) de la rive orientale du Dniestr à la frontière du pays avec l’Ukraine. La Russie compte environ 1 500 soldats en tant que « casques bleus » dans la région sécessionniste.

The Associated Press