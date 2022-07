Zelenskyy limoge le chef du service de sécurité ukrainien et annonce des centaines de cas de trahison criminelle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé deux hauts responsables de son administration, dont le chef du service de sécurité ukrainien, a-t-il déclaré lors d’une allocution nocturne.

Zelenskyy a déclaré dimanche que la corruption affluait dans les rangs de son gouvernement et que le Bureau d’enquête d’État faisait l’objet d’une “enquête approfondie” sur des fonctionnaires et des agents des forces de l’ordre soupçonnés de trahison ou d’autres activités néfastes.

“A ce jour, 651 poursuites pénales ont été enregistrées concernant des activités de trahison et de collaboration d’employés des bureaux du procureur, des organes d’enquête préliminaire et d’autres forces de l’ordre”, a déclaré le président ukrainien. “Dans 198 procédures pénales, les personnes concernées ont été informées de soupçons. En particulier, plus de 60 employés du bureau du procureur et du Service de sécurité d’Ukraine sont restés dans le territoire occupé et travaillent contre notre État.”

« Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’État et les liens détectés entre les employés des forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux de Russie posent de très sérieuses questions aux dirigeants concernés », a-t-il ajouté. “Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée. Aujourd’hui, j’ai pris la décision de révoquer le procureur général de ses fonctions et de révoquer le chef du service de sécurité de l’Ukraine.”

Zelenskyy a également déclaré qu’il nommerait un nouveau chef du Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine.

Le président ukrainien a également reconnu une enquête sur l’ancien chef de la sécurité de la péninsule de Crimée, qu’il a limogé il y a des mois.

“Des employés du Bureau d’État des enquêtes et du Service de sécurité de l’Ukraine ont arrêté l’ancien chef de la direction principale du Service de sécurité de l’Ukraine en République autonome de Crimée. Cette personne a été licenciée par moi au début de l’enquête à grande échelle. l’invasion, et comme nous pouvons le voir, cette décision était tout à fait justifiée. Des preuves suffisantes ont été recueillies pour informer cette personne d’un soupçon de trahison », a-t-il déclaré. “Toutes ses activités criminelles sont documentées. Tout ce qu’il a fait au cours de ces mois et plus tôt fera l’objet d’une évaluation juridique appropriée.”

Zelenskyy a ajouté: “Tous ceux qui, avec lui, faisaient partie d’un groupe criminel qui travaillait dans l’intérêt de la Fédération de Russie seront également tenus pour responsables. Il s’agit du transfert d’informations secrètes à l’ennemi et d’autres faits de coopération avec les forces spéciales russes. prestations de service.

Alors que le gouvernement ukrainien poursuit l’opération “d’auto-épuration”, il continue d’endurer une guerre physique avec la Russie, a déclaré le président.

“Il est tout à fait possible de traduire en justice tous les criminels de guerre russes. Chacun des collaborateurs. Tous les responsables du terrorisme. Pour tout ce qui se passe pendant 144 jours et en plus de huit ans”, a-t-il conclu. “Ça sera fait.”

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février dans ce que de nombreux experts prédisaient être une victoire rapide.