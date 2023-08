Zelenskyy licencie tous les responsables régionaux du recrutement pour lutter contre la « corruption » dans le recrutement militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé vendredi qu’il licencierait tous les responsables régionaux du recrutement militaire.

« La corruption dans le recrutement militaire sera éliminée », a écrit Zelenskyy sur les réseaux sociaux à côté d’une adresse vidéo. « Les chefs de tous les centres de recrutement régionaux seront licenciés et remplacés par de braves guerriers qui ont perdu leur santé sur les lignes de front mais qui ont conservé leur dignité.

« La décision a été approuvée lors de la réunion d’aujourd’hui du NSDC », ajoute le message.

Dans son discours vidéo, Zelenskyy a allégué qu’il y avait déjà eu 112 procédures pénales liées à la corruption dans le recrutement dans diverses régions du pays.

Selon Zelenskyy, les responsables ont accepté des pots-de-vin en espèces et en crypto-monnaie.

« Le cynisme est le même partout. Enrichissement illicite, légalisation de fonds obtenus illégalement, bénéfice illégal, transport illégal de personnes passibles du service militaire à travers la frontière », a-t-il déclaré.

Tous les « commissaires militaires » régionaux en Ukraine sont immédiatement démis de leurs fonctions dans le cadre de la nouvelle politique.

Leurs remplaçants seront composés de soldats ukrainiens actifs qui ont servi sur les lignes de front ou qui ne peuvent plus combattre dans les tranchées en raison de blessures subies au combat.

Zelenskyy a déclaré que toutes les enquêtes en cours sur les commissaires corrompus seront suivies jusqu’à leur conclusion.

L’administration Biden demande au Congrès de dépenser six fois plus pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie que pour la frontière et la crise du fentanyl qui sévit dans le pays, selon une nouvelle urgence demande de dépense remis jeudi.

Dans la demande envoyée au président de la Chambre, Kevin McCarthy, Biden a spécifiquement demandé 24 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, répartis entre 13 milliards de dollars pour les dépenses liées à la défense et 11 milliards de dollars d’aide économique et humanitaire.