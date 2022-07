Zelenskyy licencie de hauts responsables ukrainiens pour trahison au sein de leurs départements

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé dimanche le chef des services de sécurité du pays et son procureur général, citant des centaines de poursuites pénales pour trahison et collaboration de personnes au sein de leurs départements.

“En particulier, plus de 60 employés du parquet et du [Security Service of Ukraine] sont restés dans le territoire occupé et travaillent contre notre État », a déclaré Zelenskyy.

“Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’Etat, et les liens enregistrés entre les forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes soulèvent de très sérieuses questions sur leurs dirigeants respectifs”, a-t-il déclaré.

Plus à venir