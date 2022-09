Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu mercredi dans la ville nouvellement reprise d’Izium pour la cérémonie de lever du drapeau national dans un spectacle de triomphe.

Une brigade militaire ukrainienne a déclaré que la ville était un centre d’approvisionnement clé dans la région nord-est de Kharkiv.

M. Zelenskyy a exprimé sa gratitude aux soldats pour avoir “libéré les terres ukrainiennes” et a ensuite hissé le drapeau ukrainien sur le conseil municipal, a déclaré la 25e brigade aéroportée séparée de Sicheslav.

La déclaration est apparue sur Facebook, y compris des photographies du président, de la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar et de hauts responsables militaires lors de la cérémonie.

Le maire préoccupé par l’occupation de la ville, Ivan Fedorov, a écrit sur Telegram que les troupes russes se dirigeaient vers la Crimée annexée à Moscou.

Et il a ajouté que des colonnes de matériel militaire avaient été signalées à un poste de contrôle à Chonhar, un village marquant la frontière entre la péninsule de Crimée et le continent ukrainien.

Melitopol est occupé depuis début mars. Le capturer donnerait à Kyiv l’occasion de perturber les lignes d’approvisionnement russes entre le sud et l’est de la région du Donbass, les deux principales zones où les forces soutenues par Moscou détiennent un territoire.

Dans son discours nocturne à sa nation, M. Zelenskyy a déclaré que des “mesures de stabilisation” avaient été mises en place dans les villes et villages libérés.

“Des restes d’occupants et des groupes de sabotage sont détectés, des collaborateurs sont détenus et la sécurité est en train d’être rétablie”, a-t-il déclaré, ajoutant que des gardes-frontières avaient été envoyés pour protéger “la frontière de l’État dans le territoire libéré”.

“Il est très important qu’avec nos troupes, avec notre drapeau, la vie ordinaire et normale entre dans le territoire désoccupé”, a-t-il déclaré.

Image:

Des drapeaux ukrainiens ont été hissés sur des bâtiments marqués par la bataille. Photo : Télégramme via Reuters



Les responsables du pays étaient dynamiques, diffusant des images montrant leurs forces brûlant des drapeaux russes et inspectant des chars abandonnés et calcinés.

Dans une vidéo, des gardes-frontières ont déchiré une affiche qui disait : “Nous sommes un seul peuple avec la Russie”.

Les rapports des services de renseignement britanniques ont indiqué que l’une des principales forces russes, la 1ère armée de chars de la garde, avait été “gravement dégradée” lors de l’invasion, ainsi que les forces russes conventionnelles conçues pour contrer l’OTAN.

“Il faudra probablement des années à la Russie pour reconstruire cette capacité”, ont déclaré des responsables.

Le revers pourrait raviver l’intérêt de la Russie pour les pourparlers de paix, a déclaré Abbas Gallyamov, analyste politique russe indépendant et ancien rédacteur de discours de M. Poutine.

Image:

Un soldat ukrainien arrache une banderole russe, à Vovchansk Pic : Service national des frontières de l’Ukraine



Mais même si M. Poutine devait s’asseoir à la table des négociations, le président Zelensky a clairement indiqué que la Russie devait restituer tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée, a déclaré M. Gallyamov.

Les experts préviennent également que l’élan a déjà changé et que les alliés de l’Ukraine ont pris soin de ne pas déclarer une victoire prématurée, puisque M. Poutine a toujours des troupes et des ressources disponibles.

À Washington, le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il était clair que les Ukrainiens avaient fait des “progrès significatifs”.

Cependant, il s’est arrêté avant de dire que les succès récents ont marqué un tournant dans la guerre en disant “la question est sans réponse, c’est difficile à dire”.

“Je pense que ça va être long”, a-t-il ajouté.

Face à sa plus grande défaite depuis sa tentative ratée de capturer Kyiv au début de la guerre, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les troupes ripostaient par des “frappes massives” dans tous les secteurs.

Mais il n’y a pas eu de rapports immédiats d’une augmentation soudaine des attaques russes.

À la suite de la retraite apparente, les autorités ukrainiennes se sont déplacées dans plusieurs régions pour enquêter sur les atrocités présumées commises par les troupes russes contre des civils.

Image:

Volodymyr Zelenskyy serre la main du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Kyiv



La consolidation des gains de territoire intervient alors que le département d’État américain a révélé que plus de 260 millions de livres sterling avaient été secrètement dépensés par la Russie pour tenter d’influencer les politiciens et autres responsables dans plus de deux douzaines de pays depuis 2014.

Le département a pris la décision inhabituelle de publier un câble diplomatique signé par le secrétaire d’État Antony Blinken qui a été envoyé lundi à de nombreuses ambassades et consulats américains à l’étranger, dont beaucoup en Europe, en Afrique et en Asie du Sud, exposant les préoccupations.

Le câble, qui portait la mention “sensible” et n’était pas destiné à un public étranger mais n’était pas classifié, contenait une série de points de discussion que les diplomates américains avaient pour instruction de soulever auprès de leurs gouvernements hôtes concernant une ingérence présumée de la Russie.