Zelenskyy: les dirigeants du G7 parlent d’aide à l’Ukraine alors que la guerre continue

Les principaux pouvoirs économiques conférés par liaison vidéo avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lundi alors qu’ils soulignaient leur engagement envers l’Ukraine à long terme avec des plans pour poursuivre un plafonnement des prix du pétrole russe, augmenter les tarifs sur les produits russes et imposer d’autres nouvelles sanctions.

En outre, les États-Unis s’apprêtaient à annoncer l’achat d’un système avancé de missiles sol-air pour Kyiv afin d’aider l’Ukraine à lutter contre l’agression de Vladimir Poutine.

La nouvelle aide et les efforts pour punir Moscou de la part des dirigeants du Groupe des Sept surviennent alors que Zelenskyy s’inquiète ouvertement que l’Occident soit fatigué par le coût d’une guerre qui contribue à la flambée des coûts de l’énergie et à la hausse des prix des biens essentiels dans le monde entier. .

Les dirigeants finalisaient l’accord pour rechercher un plafond de prix lors de leur sommet du G7 de trois jours dans les Alpes allemandes. Les détails du fonctionnement d’un plafonnement des prix, ainsi que son impact sur l’économie russe, devaient être résolus par les ministres des Finances du G7 dans les semaines et les mois à venir, selon un haut responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. aperçu des annonces du sommet.

Les plus grandes économies démocratiques s’engageront également à augmenter les tarifs sur les importations russes dans leur pays, les États-Unis annonçant de nouveaux tarifs sur 570 catégories de marchandises, ainsi que l’utilisation de sanctions pour cibler les chaînes d’approvisionnement de défense de la Russie qui soutiennent ses efforts de réarmement pendant la guerre. .

Biden devrait annoncer que les États-Unis achètent NASAMS, un système anti-aérien développé par la Norvège, pour fournir une défense à moyenne et longue portée, selon la personne proche du dossier, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. NASAMS est le même système utilisé par les États-Unis pour protéger l’espace aérien sensible autour de la Maison Blanche et du Capitole américain à Washington.

L’aide supplémentaire comprend plus de munitions pour l’artillerie ukrainienne, ainsi que des radars de contre-batterie, pour soutenir ses efforts contre l’assaut russe dans le Donbass, a déclaré la personne. Biden annonce également un engagement de 7,5 milliards de dollars pour aider le gouvernement ukrainien à faire face à ses dépenses, dans le cadre d’un retrait du programme d’aide militaire et économique de 40 milliards de dollars qu’il a promulgué le mois dernier.

Les dirigeants du G7 ont commencé la session de lundi de leur sommet de trois jours en mettant l’accent sur l’Ukraine. Plus tard, ils seront rejoints par les dirigeants de cinq économies émergentes démocratiques – l’Inde, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, le Sénégal et l’Argentine – pour une discussion sur le changement climatique, l’énergie et d’autres questions.

La guerre en Ukraine était déjà au premier plan des préoccupations des dirigeants du G7 lors de l’ouverture dimanche de leur sommet dans l’hôtel de luxe isolé Schloss Elmau, au moment même où des missiles russes frappaient Kiev, la capitale ukrainienne, pour la première fois depuis des semaines.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, hôte du sommet, a déclaré que les politiques des pays du G7 à l’égard de l’Ukraine sont “très alignées” et qu’ils voient la nécessité d’être à la fois durs et prudents.

Scholz a déclaré après avoir rencontré lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau que “nous prenons des décisions difficiles, que nous sommes également prudents, que nous aiderons … l’Ukraine autant que possible mais que nous évitons également qu’il y ait un grand conflit entre La Russie et l’OTAN.”

Il a ajouté que “c’est ce qui est essentiel – être dur et penser aux nécessités de l’époque dans laquelle nous vivons”.

Biden a déclaré dimanche que le président russe Vladimir Poutine “escomptait, depuis le début, que l’OTAN et le G7 se sépareraient d’une manière ou d’une autre, mais nous ne l’avons pas fait et nous n’allons pas le faire”.

Biden espère profiter de son voyage en Europe pour proclamer l’unité de la coalition qui presse de punir la Russie pour son invasion de l’Ukraine autant qu’il exhorte ses alliés à faire encore plus – cherchant à contrer les doutes sur son endurance alors que la guerre s’enfonce dans son cinquième mois.

L’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait discuter des grandes lignes d’un “plan Marshall pour l’Ukraine” avec ses homologues du G7, faisant référence au plan parrainé par les États-Unis qui a contribué à relancer les économies européennes après la Seconde Guerre mondiale.

Avec la guerre toujours en cours et les destructions qui s’accumulent de jour en jour, il est peu probable qu’il s’agisse d’un plan détaillé à ce stade. Scholz a déclaré que “la reconstruction de l’Ukraine sera une tâche pour des générations”.

Le G7 s’est déjà engagé à contribuer au financement des besoins immédiats de l’Ukraine. Les ministres des Finances du groupe ont convenu le mois dernier de fournir 19,8 milliards de dollars d’aide économique pour aider Kyiv à maintenir le fonctionnement des services de base et à empêcher que des finances serrées n’entravent sa défense contre les forces russes.

Un haut responsable de l’administration américaine, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées entre les dirigeants du G7, a déclaré que les États-Unis et l’Europe étaient alignés dans leurs objectifs d’une fin négociée du conflit, même si leurs rôles semblent parfois différents.

Scholz et le président français Emmanuel Macron ont tenté de faciliter cela par des conversations actives avec le président russe Vladimir Poutine et Zelenskyy, tout en fournissant des armes à l’Ukraine. Les États-Unis ont largement interrompu des pourparlers importants avec la Russie et visent à renforcer autant que possible la capacité de l’Ukraine sur le champ de bataille afin que sa position éventuelle à la table des négociations soit plus forte.

L’endurance des sanctions sévères contre la Russie pourrait finalement se résumer à la question de savoir si le G7 et d’autres dirigeants peuvent identifier des moyens d’atténuer les problèmes d’approvisionnement énergétique et la flambée des prix une fois l’hiver arrivé, alors qu’ils cherchent à se désengager des sources russes de carburant.

La réunion du G7 est prise en sandwich entre un sommet de l’Union européenne la semaine dernière qui a convenu de donner à l’Ukraine le statut de candidat à l’adhésion – le coup d’envoi d’un processus qui prendra probablement des années sans garantie de succès – et un sommet des dirigeants de l’OTAN commençant Mardi à Madrid.

Les dirigeants du G7 – les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, le Canada et le Japon – peuvent espérer faire des progrès en rapprochant leurs homologues de leurs cinq pays invités des vues occidentales sur les sanctions contre la Russie.

Scholz est également impatient de convaincre ces pays pour son idée d’un “club du climat” pour les nations qui veulent aller de l’avant lorsqu’il s’agit de s’attaquer au problème.

Moulson a rapporté de Garmisch-Partenkirchen, Allemagne.