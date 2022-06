Zelenskyy : la frappe aérienne russe sur le centre commercial Ukraine “l’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié une frappe aérienne russe sur un centre commercial qui a fait au moins 18 morts “d’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne”.

Les sauveteurs recherchaient toujours des survivants mardi parmi les décombres de la ville de Krementchouk, où le bâtiment – ​​qui, selon Zelenskyy, contenait « plus d’un millier de civils » à l’intérieur – a été touché lundi après-midi.

Dans son allocution nocturne, le président ukrainien a déclaré que les forces russes avaient intentionnellement ciblé le centre commercial dans “l’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne”, et a dénoncé la Russie comme “la plus grande organisation terroriste au monde”.

Le nombre de victimes continue d’augmenter alors que les sauveteurs passent au crible les débris fumants. Le gouverneur régional Dmytro Lunin a déclaré qu’au moins 18 personnes avaient été tuées et que 59 autres avaient demandé une assistance médicale. La région a décrété mardi une journée de deuil pour les victimes de l’attentat.

LE SOMMET DE L’OTAN METTRA À L’ÉPREUVE LA RÉSOLUTION DE BIDEN À BATTRE POUTINE ET À FAIRE PRESSION SUR ERDOGAN

“Nous travaillons au démantèlement de la construction afin qu’il soit possible d’y faire entrer des machines car les éléments métalliques sont très lourds et gros, et il est impossible de les démonter à la main”, a déclaré le responsable des services d’urgence, Volodymyr Hychkan.

La procureure générale d’Ukraine, Iryna Venediktova – qui mène des enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre – a déclaré que l’attaque au missile était l’un des “crimes contre l’humanité” de la Russie et a noté que l’armée russe “pilonnait systématiquement les infrastructures civiles dans le but d’effrayer les gens, pour tuer des gens, pour semer la terreur dans nos villes et nos villages.”

Venediktova a souligné la nécessité pour les Ukrainiens de tout le pays de rester vigilants, ajoutant qu’ils devraient s’attendre à une frappe similaire “chaque minute”.

À la demande de l’Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu mardi une réunion d’urgence à New York pour discuter de l’attaque.

Les dirigeants du G7 ont également condamné la violence et publié une déclaration conjointe qualifiant la frappe aérienne d'”abominable” et notant que “les attaques aveugles contre des civils innocents constituent un crime de guerre”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le président russe Poutine et les responsables seront tenus responsables”, ajoute le communiqué.

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a affirmé que ses forces avaient lancé des missiles dans un dépôt de stockage d’armes occidentales à Krementchouk et a déclaré que la détonation de munitions qui s’en était suivie avait déclenché l’incendie et la destruction massifs du centre commercial, a rapporté Reuters, citant les médias d’État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.