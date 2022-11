Zelenskyy fait l’éloge de la résilience de Kherson mais avertit les soldats russes : “Cela ne sert à rien de se cacher – nous vous trouverons” | Nouvelles du monde

Le président ukrainien a salué la résilience de son peuple alors que certaines parties de la région de Kherson étaient libérées de l’occupation russe – et il a lancé un avertissement aux soldats russes laissés pour compte.

Des unités militaires spéciales se trouvaient dans la capitale de la région – également appelée Kherson – tard dans la nuit de vendredi, a déclaré Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir, ajoutant : « Les habitants de Kherson attendaient.

“Ils n’ont jamais abandonné l’Ukraine.

“L’espoir pour l’Ukraine est toujours justifié – et l’Ukraine retrouve toujours le sien.

“Je suis heureux de voir comment les gens, malgré toutes les menaces, malgré la répression et les abus des occupants, ont chéri les drapeaux ukrainiens, cru en l’Ukraine…

“Et même lorsque la ville n’est pas encore complètement débarrassée de la présence de l’ennemi, les habitants de Kherson eux-mêmes enlèvent déjà des rues et des bâtiments les symboles russes et toute trace du séjour des occupants à Kherson.”

Son avertissement pour les “soldats, mercenaires et collaborateurs” russes qui ont été laissés à Kherson et dans d’autres villes libérées du sud était : “La seule chance de salut est que vous vous rendiez à la captivité ukrainienne.

“Nous vous garantissons que vous serez traité conformément à la loi et aux normes internationales.

“Et à ces soldats russes qui ont mis des vêtements civils et se cachent quelque part, je veux dire qu’il ne sert à rien de se cacher.

« Nous vous trouverons de toute façon.

« Ne traînez pas.

“La captivité volontaire est la seule option pour tous les occupants.”

Michael Clarke, analyste de la défense et de la sécurité : "Kherson appartient désormais aux Ukrainiens"



La ville de Kherson était la seule capitale provinciale à être capturée par les Russes depuis leur invasion fin février, et la région a été annexée avec trois autres en septembre.

Mais plus tôt cette semaine, les commandants militaires russes ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus fournir de troupes dans la ville et sur la rive ouest du fleuve Dnipro sur lequel elle se trouve.

Les forces de Moscou contrôlent toujours environ 70% de la région de Kherson et le Kremlin a insisté sur le fait que le retrait de la ville de Kherson n’était pas gênant pour le président Vladimir Poutine.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que Moscou continue de considérer la région comme faisant partie de la Russie.

On craint que les Russes qui partent ne cherchent maintenant à transformer Kherson en une “ville de la mort”, en continuant à la bombarder depuis leur nouvelle base de l’autre côté du fleuve – ou qu’ils puissent se regrouper avant de lancer une tentative de reprise de la ville.

Pendant ce temps, M. Zelenskyy a déclaré que des “mesures de stabilisation” commenceront bientôt à Kherson, le déminage étant une priorité.

Il a déclaré : « Les occupants ont laissé beaucoup de mines et d’explosifs, notamment sur des objets vitaux.

“C’est très important : maintenant, alors que le déminage n’a même pas commencé, nous ne pouvons pas garantir l’accès des représentants des médias à Kherson.

“Il faut déminer au moins les communications de base, vérifier les principaux objets.”

Il a ajouté : « Nous rétablirons toutes les conditions de vie normale, autant que possible.

Jubilation à Kherson



“Nos défenseurs sont immédiatement suivis par des policiers, des sapeurs, des sauveteurs, des travailleurs de l’énergie… la médecine, les communications, les services sociaux reviennent… la vie revient.”

M. Zelenskyy a également déclaré que 45 autres militaires ukrainiens avaient été libérés de captivité russe vendredi, bien qu’il n’ait donné aucun autre détail.