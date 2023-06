Zelenskyy fait face à un appel difficile avant d’utiliser les chars modernes de l’Occident dans une offensive printanière | Nouvelles du monde

Le président Volodymyr Zelenskyy avait plaidé pour une aide militaire, et l’Occident a répondu.

Le décor était planté pour une offensive printanière dans la dernière phase de Ukraineefforts de Libération de ses terres.

Cependant, des semaines se sont écoulées depuis que des chars et des armes modernes ont été livrés à l’Ukraine, offrant un temps inestimable pour Russie pour constituer de solides défenses physiques.

Poutine « annule la conférence de presse annuelle pour illustrer son déclin »

Pourquoi M. Zelenskyy a-t-il retardé le début de l’opération, et ce retard compromettra-t-il l’efficacité de leur offensive de printemps ?

Bien que les combats se soient poursuivis tout au long de l’hiver, le mauvais temps affecte la guerre – les chars de 60 tonnes ne peuvent pas fonctionner efficacement hors route à moins que le sol ne soit sec, de sorte que toute infraction au cours de l’hiver a été limitée.

Au lieu de cela, M. Zelenskyy a profité de l’hiver pour persuader l’Occident que l’Ukraine avait la capacité et la détermination de l’emporter sur l’armée russe beaucoup plus importante – tout ce dont il avait besoin était les chars, les armes et les munitions nécessaires pour faire le travail.

L’Occident a accepté.

Les forces ukrainiennes ont alors eu besoin de temps pour se familiariser avec leurs nouveaux équipements militaires occidentaux. Parallèlement, l’Ukraine a recruté et formé des dizaines de milliers de nouvelles recrues, une grande partie de cette formation étant dispensée à l’étranger.

Cependant, tout retard a également aidé la Russie à préparer et à construire des défenses plus robustes et complètes, et à perturber les plans de l’Ukraine.

Le destruction du barrage de Khakovka cette semaine a protégé le flanc de la Russie à Kherson contre les assauts ukrainiens. Mais, l’armée ukrainienne aura probablement anticipé cette éventualité, puisque les Russes avaient fixé des charges de démolition sur le barrage depuis leur occupation au début de l’année dernière.

La Russie risque fort d’infliger des pertes importantes lors d’une contre-offensive ukrainienne

Les préparatifs d’une offensive militaire majeure sont complexes – ils doivent être menés en secret, impliquer plusieurs options, inclure des plans de déception, puis il faut peser ce qui a le plus de chances de réussir.

L’armée ukrainienne s’est montrée très habile à repousser les forces russes hors de la moitié du territoire ukrainien autrefois détenu, et on s’attend à ce que la contre-offensive de l’Ukraine soit décisive.

L’Occident pourrait penser que les Ukrainiens feront reculer les forces russes, mais ce n’est qu’une issue possible. La Russie est – après tout – une superpuissance et dispose de ressources importantes.

Elle a eu le temps d’établir de formidables obstacles défensifs, et l’Ukraine s’attendra à subir trois fois plus de pertes en attaque que les Russes en défense.

La Russie est très susceptible d’infliger des pertes importantes à l’Ukraine, et si la marée tourne en sa faveur, elle pourrait même décider de monter sa propre contre-offensive pour exploiter la vulnérabilité ukrainienne.

Comment Zelenskyy fait face à un appel difficile à peser les risques d’une offensive

Les opérations militaires sont toujours risquées, sujettes à l’imprévisibilité et dépendent fortement de l’initiative et de l’élan.

Le anniversaire du jour J était plus tôt cette semaine – la première phase de l’opération de la Seconde Guerre mondiale pour libérer l’Europe. L’Allemagne savait que les alliés prévoyaient d’attaquer, mais comme les forces russes attendant l’offensive ukrainienne, ils ne savaient ni où ni quand l’attaque aurait lieu.

A la veille du jour J, le premier ministre de l’époque, Winston Churchill, dîna avec sa femme Clémentine et constata qu’au souper du lendemain soir, 20 000 soldats auraient pu périr sur les plages de Normandie.

Même avec des décennies d’expérience militaire et politique, Churchill sentait le lourd fardeau de la responsabilité sur ses épaules.

M. Zelenskyy connaîtra les risques et voudra s’assurer que les plans sont complets et prêts avant de commencer une action offensive. Cependant, en temps de guerre, 90% doit souvent être « assez bon ».

La décision difficile d’aller de l’avant est un mélange de mesures objectives et subjectives qui repose fortement sur l’expérience et le jugement.

M. Zelenskyy s’est avéré être un chef de guerre exceptionnel, mais il a une expérience militaire très limitée. Il a été politicien pendant trois ans – et avant cela, il était acteur et comédien.

Bien qu’il ait des conseillers militaires très compétents, même eux manquent d’expérience dans ce domaine.

La prochaine offensive ukrainienne pourrait bien s’avérer décisive. Cependant, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour la nation ukrainienne ou ses dirigeants.

Il n’est pas étonnant que M. Zelenskyy ait mis du temps à se convaincre que les avantages potentiels l’emportent sur les énormes risques.

L’Occident espère que ce temps a été bien dépensé.