Zelenskyy fait appel au G7 pour plus de munitions et de défenses aériennes alors que les Ukrainiens souffrent de conditions glaciales

Les forces russes ont pilonné des cibles dans l’est et le sud de l’Ukraine avec des missiles, des drones et de l’artillerie, a déclaré lundi l’état-major ukrainien, alors que des millions de personnes restaient sans électricité dans un froid glacial après de nouvelles frappes russes sur des infrastructures clés.

Les puissances économiques du Groupe des Sept (G7) ont déclaré qu’elles continueraient à travailler ensemble pour renforcer les capacités militaires de l’Ukraine, en se concentrant immédiatement sur les systèmes de défense aérienne, selon un communiqué des dirigeants publié par la Grande-Bretagne.

S’adressant au rassemblement virtuel du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les dirigeants à fournir à Kiev des chars modernes, des unités d’artillerie, des obus et des armes à longue portée, et à aider son gouvernement à obtenir deux milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel à la lumière de l’énergie de l’Ukraine. pénuries.

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont convenu d’investir deux milliards d’euros supplémentaires (2,8 milliards de dollars canadiens) dans un fonds qui a été utilisé pour payer le soutien militaire à l’Ukraine, après qu’il ait été largement épuisé pendant près de 10 mois de guerre. D’autres recharges peuvent être possibles ultérieurement.

Il n’y a pas de pourparlers de paix et aucune fin en vue pour le conflit, le plus grand d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et que Moscou décrit comme une “opération militaire spéciale” contre les menaces sécuritaires posées par son voisin. L’Ukraine et ses alliés occidentaux qualifient cela d’accaparement de terres impérialiste non provoqué.

Les États-Unis et le Royaume-Uni s’engagent à accroître leur aide militaire

La Russie ne voit pas encore d’approche « constructive » des États-Unis sur le conflit ukrainien, a déclaré lundi l’agence de presse RIA citant le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Vershinine.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche à Zelenskyy que Washington accordait la priorité aux efforts visant à renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine, a déclaré la Maison Blanche. Zelenskyy a déclaré qu’il avait remercié Biden dans l’appel pour l’aide « défensive et financière sans précédent » fournie par les États-Unis.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré lundi qu’il serait “ouvert d’esprit” quant à la fourniture à l’Ukraine de missiles à plus longue portée pour cibler les sites de lancement de drones russes qui ont touché des infrastructures si la Russie continuait à cibler des zones civiles.

Un homme marche vers un bâtiment endommagé, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit, dans la ville de Lyman, anciennement occupée par la Russie, déchirée par la guerre, dans la région de Donetsk. (Shannon Stapleton/Reuters)

Le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire a repris lundi ses opérations suspendues après que la Russie a utilisé samedi des drones de fabrication iranienne pour frapper deux installations énergétiques. L’électricité est lentement rétablie pour quelque 1,5 million de personnes, mais la situation reste difficile, a déclaré lundi l’opérateur du réseau national Ukrenergo.

De violents combats

Dans sa mise à jour quotidienne sur la situation militaire, l’état-major ukrainien a déclaré que ses forces avaient repoussé les assauts russes contre quatre colonies dans la région orientale de Donetsk et contre huit colonies dans la région adjacente de Lougansk.

Ces régions sont deux des quatre régions de l’est et du sud de l’Ukraine que Moscou prétend avoir annexées après des “référendums” qualifiés d’illégaux par Kiev.

L’Ukraine a déclaré que les forces russes subissaient d’énormes pertes sur le front oriental dans des combats brutaux qui faisaient également des ravages sur ses propres troupes.

“Il y a des jours où il y a beaucoup de blessés graves : quatre ou cinq amputations à la fois”, a déclaré Oleksii, un médecin militaire de 35 ans qui a refusé de donner son nom complet, à Reuters dans un hôpital militaire de l’est de l’Ukraine.

Un membre d’une équipe de déminage de la Garde nationale ukrainienne passe devant le reste d’un véhicule blindé de transport de troupes russe dans des champs de mines de la région de Donesk. (Shannon Stapleton/Reuters)

Au moins deux personnes ont été tuées et cinq blessées à Kherson lundi après ce que le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a qualifié de « bombardement massif » par les forces russes de la ville du sud, qui a été libérée par les forces ukrainiennes le mois dernier.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les derniers comptes rendus sur le champ de bataille.

La guerre dans son ensemble ne s’est pas bien passée pour la Russie. Ses forces ont été repoussées de Kiev, la capitale ukrainienne, et ont subi des revers majeurs sur le champ de bataille dans l’est et le sud de l’Ukraine depuis l’été.

Dans ce contexte, le Kremlin a déclaré lundi que le président Vladimir Poutine ne tiendrait pas sa conférence de presse télévisée marathon annuelle de fin d’année ce mois-ci, un événement qu’il a utilisé pour montrer sa maîtrise des problèmes et son endurance.

Pas d’électricité, conditions de froid glacial

Zelenskyy a déclaré que d’autres régions connaissant des conditions “très difficiles” d’approvisionnement en électricité comprenaient la capitale Kiev et la région de Kiev et quatre régions de l’ouest de l’Ukraine et la région de Dnipropetrovsk au centre du pays.

Le chef de l’aide des Nations Unies, Martin Griffiths, est arrivé lundi en Ukraine pour constater “l’impact de la réponse humanitaire et les nouveaux défis qui se sont posés alors que les dommages aux infrastructures s’accumulent au milieu des températures hivernales glaciales”, a déclaré son bureau.

“Des conditions invivables” sont susceptibles d’envoyer une nouvelle vague de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens en Europe au cours de l’hiver, a déclaré à Reuters Jan Egeland, chef du Conseil norvégien pour les réfugiés, après son retour d’un voyage en Ukraine.

Egeland a déclaré qu’il craignait que la crise en Europe ne s’aggrave et n’éclipse les crises dans d’autres parties du monde.

Environ 18 millions de personnes, soit 40% de la population ukrainienne, dépendent de l’aide, selon les Nations Unies. 7,8 millions d’autres ont quitté le pays pour d’autres parties de l’Europe.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont également discuté mais ne sont pas parvenus à un accord sur un neuvième paquet de sanctions contre la Russie suite à l’invasion, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell aux journalistes, tout en espérant qu’un accord serait conclu plus tard cette semaine.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à CBS 60 minutes Le soutien de Washington à l’armée et à l’économie ukrainiennes – plus de 50 milliards de dollars – se poursuivra “aussi longtemps qu’il le faudra” et a réitéré que mettre fin à la guerre était la meilleure chose que les États-Unis pouvaient faire pour l’économie mondiale.