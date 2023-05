Zelenskyy et Trudeau se rencontrent face à face au G7 au Japon

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy tôt dimanche en marge du sommet du Groupe des Sept à Hiroshima, au Japon, où les deux hommes se sont embrassés et ont échangé des mots de soutien et d’appréciation.

Il s’agissait de l’une d’une série de réunions éclair pour le dirigeant ukrainien alors qu’il tentait de consolider le soutien international à son pays avant une contre-offensive planifiée pour chasser les troupes russes de son pays.

Trudeau a dit à Zelenskyy que le Canada soutenait l’Ukraine.

« Nous parlons toutes les quelques semaines. C’est tellement agréable de vous voir en personne », a déclaré Trudeau. « C’est tellement agréable de pouvoir parler directement comme ça. »

‘Je veux vous remercier’

Pour sa part, Zelenskyy était aimable et reconnaissant.

« C’est bon de vous voir », a déclaré Zelenskyy à Trudeau après une poignée de main et un câlin. «Je tiens à vous remercier, votre gouvernement, ainsi que les Canadiens de nous avoir soutenus.»

L’hôte du G7, le Japon, a déclaré que Zelenskyy était venu suite au « fort souhait » du président ukrainien d’être à la table des nations qui influenceront la défense de son pays contre la Russie et sa reconstruction éventuelle.

Trudeau et Zelenskyy ont échangé des plaisanteries et un câlin. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

« Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui », a tweeté Zelenskyy après son arrivée samedi à bord d’un avion du gouvernement français.

Alors que Zelensky rencontrait des dirigeants mondiaux, le ministère russe de la Défense et le chef de la force mercenaire russe Wagner ont affirmé que Bakhmut – la ville ukrainienne qui a été le théâtre de la bataille coûteuse et probablement la plus meurtrière de la guerre – était tombée aux mains des Russes. les forces.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré dans un article de Telegram que la ville était passée sous contrôle russe complet vers midi samedi.

Le commandement militaire ukrainien a nié cette allégation.

Le Russe revendique une distraction, selon le conseiller de Zelenskyy

Quelques heures plus tard et en utilisant le nom de l’ère soviétique pour la ville, le ministère russe de la Défense a déclaré: «Les équipes d’assaut de la compagnie militaire privée Wagner avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation du groupement tactique sud ont achevé la libération de la ville de Artiomovsk.

Mykhailo Podolyak, un conseiller de Zelenskyy, a également nié l’affirmation de Wagner, déclarant : « Ce n’est pas la première fois que Prigozhin dit : « Nous avons tout saisi et nous dominons ».

Il a suggéré que la déclaration du chef de Wagner visait à détourner l’attention des récents voyages très visibles de Zelenskyy à l’étranger, y compris le sommet du G7.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, qui a suivi quotidiennement les combats en Ukraine, a cité la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, disant que les forces ukrainiennes continuent d’occuper des positions près du monument MiG-17 de la ville.

L’organisation a ajouté que si l’affirmation de Prigozhin est vraie, la saisie est simplement « symbolique » car les forces ukrainiennes continuent de faire pression et de repousser les troupes russes sur les flancs nord et sud de Bakhmut.

« Les derniers blocs urbains de l’est de Bakhmut que Prigozhin a affirmé avoir capturés par les forces du groupe Wagner ne sont pas significatifs sur le plan tactique ou opérationnel », a déclaré l’institut dans sa mise à jour nocturne.