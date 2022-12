Zelenskyy et “l’esprit de l’Ukraine” nommés personnalité de l’année par Time

LONDRES (AP) – Le magazine Time a nommé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sa personne de l’année, lui décernant la distinction “pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur”.

Le rédacteur en chef Edward Felsenthal a déclaré que le choix de Zelenskyy – aux côtés de “l’esprit de l’Ukraine” – était “le plus clair de mémoire”.

“Que la bataille pour l’Ukraine nous remplisse d’espoir ou de peur, le monde a marché au rythme de Volodymyr Zelensky en 2022”, a-t-il déclaré.

Comédien devenu politicien élu à la tête de l’Ukraine en 2019, Zelenskyy a travaillé sans relâche depuis l’invasion de la Russie le 24 février pour inspirer la résistance de son pays et mobiliser le soutien international à l’Ukraine.

Felsenthal a déclaré que la décision de Zelenskyy au début de la guerre “ne pas fuir Kyiv mais rester et rallier le soutien était fatale”.

“Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les peuples et les nations à se rassembler pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie – et de la paix – Volodymyr Zelensky et l’esprit de l’Ukraine sont la personne 2022 de TIME de l’année », a-t-il ajouté.

Le magazine a également mis en lumière des personnes censées incarner l’esprit de l’Ukraine. Il s’agit notamment de l’ingénieur Oleg Kutkov, qui a aidé à maintenir l’Ukraine connectée ; Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kyiv Independent ; et le chirurgien de combat britannique David Nott.

La sélection annuelle de Time a suscité des débats et parfois des controverses depuis ses débuts en 1927. La personne de l’année 2021 était Elon Musk, le magnat de la technologie, des télécoms et de l’espace qui a récemment acheté Twitter. En 2020, le titre est allé au président américain Joe Biden – à l’époque président élu – et au vice-président Kamala Harris.

The Associated Press