Zelenskyy et les Ukrainiens reçoivent le prix allemand de l’unité européenne

BERLIN — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le peuple ukrainien ont reçu vendredi un prix décerné par la ville allemande d’Aix-la-Chapelle pour sa contribution à l’unité européenne.

Le comité du prix a déclaré avoir sélectionné Zelensky et les citoyens de son pays envahi pour le prix international Charlemagne 2023 parce qu’ils combattaient la Russie non seulement pour la souveraineté de l’Ukraine “mais aussi pour l’Europe et les valeurs européennes”, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.