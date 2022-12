Zelenskyy et le PDG de BlackRock, Fink, conviennent de coordonner les investissements en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et Roche noire Le PDG Larry Fink a accepté de coordonner les investissements dans la reconstruction de l’Ukraine, a annoncé mercredi Kyiv à la suite d’une rencontre entre les deux hommes.

Une lecture du site officiel du président ukrainien Zelenskyy et Fink avaient “convenu de se concentrer à court terme sur la coordination des efforts de tous les investisseurs et participants potentiels à la reconstruction de notre pays, en canalisant les investissements vers les secteurs les plus pertinents et les plus influents de l’économie ukrainienne”.

BlackRock Financial Markets Advisory et le ministère ukrainien de l’Économie ont signé un protocole d’accord en novembre, après Fink et Zelensky se sont rencontrés en septembre pour discuter de la conduite d’investissements publics et privés en Ukraine pour reconstruire le pays après l’invasion hautement destructrice de la Russie.

BlackRock, l’un des plus grands gestionnaires d’investissements au monde, a fourni “un soutien consultatif pour la conception d’un cadre d’investissement, dans le but de créer des opportunités pour les investisseurs publics et privés de participer à la reconstruction et à la reprise futures de l’économie ukrainienne”, la société a déclaré dans un communiqué le mois dernier. BlackRock n’a fait aucune autre déclaration à ce stade.

Zelenskyy s’est rendu la semaine dernière à Washington DC pour rencontrer le président américain Joe Biden et prononcer un discours devant le Congrès, alors que la Chambre des représentants américaine a donné son approbation finale vendredi à un programme d’aide de 45 milliards de dollars à l’Ukraine.