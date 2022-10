Zelenskyy dit que l’Ukraine n’a pas reçu “un seul centime” pour un plan de relance de 17 milliards de dollars | Nouvelles du monde

Volodymyr Zelenskyy affirme que l’Ukraine n’a pas reçu “un seul centime” pour son plan de relance rapide de 17 milliards de dollars.

S’adressant à une conférence de Berlin sur la reconstruction de l’Ukraine par liaison vidéo, il a également révélé que les roquettes russes et les drones de fabrication iranienne avaient détruit plus d’un tiers du secteur énergétique de son pays.

“La Russie détruit tout pour nous rendre plus difficile la survie de cet hiver, pour que l’Ukraine ne puisse pas se remettre de cette guerre le plus longtemps possible, pour que nous ne puissions pas intégrer le potentiel économique ukrainien et le potentiel économique européen le plus longtemps possible.”

Volodymyr Zelenskyy s’adresse aux délégués à la conférence de Berlin par liaison vidéo



Ses remarques sont intervenues après que les habitants de Kyiv ont passé la nuit sans électricité alors que les frappes russes continuent de marteler les réseaux électriques du pays.

Des dirigeants nationaux, des chefs d’entreprise et d’autres se sont réunis mardi dans la capitale allemande pour discuter de la manière de reconstruire Ukraine après l’invasion.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a co-organisé la réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a déclaré : « Nous n’avons pas de temps à perdre. L’ampleur des destructions est stupéfiante.

Elle a déclaré que la Banque mondiale évalue jusqu’à présent le coût des dommages à l’Ukraine à 350 milliards d’euros (305 milliards de livres sterling).

Président Zelensky a déclaré à la conférence que l’Ukraine dispose d’un plan de “reprise rapide” de 17 milliards de dollars (15 milliards de livres sterling) pour réparer les dommages causés aux hôpitaux, aux écoles, aux transports et aux infrastructures énergétiques, entre autres.”

Mais il a ajouté : “Pour l’instant, nous n’avons pas reçu un seul centime pour la mise en œuvre du plan de relance rapide”.

Il a appelé à davantage de soutien militaire ainsi qu’à une aide financière pour aider l’Ukraine à passer l’hiver et à se reconstruire après la guerre.

“Que l’agresseur voie que son but est inaccessible”, a-t-il dit.

Il a également réitéré sa conviction que l’Ukraine se bat pour la sécurité de l’Europe alors qu’elle cherche à repousser Russie.

“L’UE sera en mesure de remplacer complètement et de manière fiable les sources d’énergie russes sales avec notre aide”, a-t-il ajouté.

Cela vient après que la Banque mondiale a annoncé lundi qu’elle avait déboursé 500 millions de dollars supplémentaires (441 millions de livres sterling) pour aider l’Ukraine à répondre aux besoins de dépenses urgents.

“L’invasion russe continue de causer une destruction massive des infrastructures de l’Ukraine – y compris les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité – à l’approche de l’hiver, mettant encore plus en danger le peuple ukrainien”, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass.

« La nouvelle portion du financement déboursée aujourd’hui servira au maintien des services gouvernementaux essentiels.

soutenir le peuple ukrainien face à cette crise sans précédent.”

