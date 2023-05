Zelenskyy dit que l’Ukraine a besoin de plus de temps pour préparer une contre-offensive contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’armée de son pays avait besoin de plus de temps pour préparer une contre-offensive anticipée visant à repousser les forces d’occupation russes.

Zelenskyy a déclaré dans une interview diffusée jeudi par la BBC qu’il serait « inacceptable » de lancer l’assaut maintenant car trop de vies seraient perdues.

« Avec [what we have] nous pouvons aller de l’avant et réussir », a déclaré Zelenskyy dans l’interview, selon la BBC.

« Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c’est inacceptable. »

L’interview aurait été réalisée à Kiev avec des radiodiffuseurs de service public membres d’Eurovision News, dont la BBC.

« Nous devons donc attendre. Nous avons encore besoin d’un peu plus de temps », a déclaré Zelenskyy.

Ne pas incliner la main

Une riposte ukrainienne contre l’invasion russe il y a plus de 14 mois est attendue depuis des semaines. L’Ukraine reçoit des armes occidentales avancées, y compris des chars et d’autres véhicules blindés, et une formation occidentale pour ses troupes alors qu’elle se prépare pour un assaut attendu.

Bien qu’un contre-coup soit possible à mesure que le temps en Ukraine s’améliore, on ne sait pas quand cela pourrait se produire. Les remarques de Zelenskyy pourraient être un faux-fuyant pour laisser les Russes deviner, et les difficultés d’approvisionnement en munitions rencontrées par les deux parties ont ajouté plus d’incertitude.

REGARDER | Le ministre de la Défense du Canada sur l’état de la guerre : La guerre en Ukraine ne semble pas avoir de fin « à court terme »: Anand La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que le Canada continuera d’appuyer l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

Une affirmation de l’armée ukrainienne mercredi selon laquelle elle avait avancé jusqu’à deux kilomètres autour de la ville orientale très disputée de Bakhmut a laissé entendre que la contre-offensive était déjà en cours.

Mais Serhii Cherevatyi, porte-parole du Commandement opérationnel ukrainien de l’Est, a déclaré à l’Associated Press que l’attaque n’était pas la « grande contre-offensive, mais c’est un signe avant-coureur montrant qu’il y aura d’autres attaques de ce type à l’avenir ».

Les forces du Kremlin sont profondément retranchées dans les régions orientales de l’Ukraine avec des lignes défensives en couches qui auraient jusqu’à 20 kilomètres de profondeur. La contre-offensive de Kiev se heurterait probablement à des champs de mines, des fossés antichars et d’autres obstacles.

La Russie « agit lentement » en Ukraine parce qu’elle veut y préserver les infrastructures et y sauver des vies, a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dans une interview à la chaîne serbe de Bosnie ATV diffusée mercredi soir. Moscou a expliqué à plusieurs reprises son manque d’avancées sur le champ de bataille comme un effort pour protéger les civils, mais ces affirmations se sont avérées fausses.

Qualité contre quantité, selon un responsable de l’OTAN

Zelenskyy a déclaré que le président russe Vladimir Poutine comptait réduire la guerre à un soi-disant conflit gelé, aucune des parties ne pouvant déloger l’autre, selon la BBC. Il a exclu la cession de territoire à la Russie en échange d’un accord de paix.

Les analystes militaires ont averti que Poutine espère que le soutien coûteux de l’Occident à Kiev commencera à s’effriter.

Les pompiers des services d’urgence de l’État ukrainien ont éteint un incendie après qu’un raid aérien russe a frappé mercredi des immeubles d’habitation à Orihiv, dans la région de Zaporizhzhya, en Ukraine. (Andriy Andriyenko/Associated Press)

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont envoyé au pays 65 milliards d’euros (95 milliards de dollars canadiens) d’aide militaire pour aider à contrecarrer les ambitions du Kremlin, et sans négociations de paix à l’horizon, l’alliance se prépare à en envoyer davantage.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que la nécessité éventuelle de retarder une contre-offensive était un signe que l’Occident devait intensifier son soutien militaire à l’Ukraine.

« Certes, ils ont besoin de plus de préparation », a déclaré Borrell lors d’une conférence sur la défense et la sécurité à Bruxelles. « Ils ont besoin de plus d’armes. Ils ont besoin de rassembler plus de capacités, et c’est nous qui devons y pourvoir. »

Un haut responsable de l’OTAN a déclaré que dans les prochains mois de la guerre, l’Ukraine aura l’avantage en termes de qualité mais que la Russie aura le dessus en termes de quantité.

« Les Russes commencent maintenant à utiliser du matériel très ancien, des capacités très anciennes », a déclaré l’amiral Bob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, aux journalistes mercredi soir à Bruxelles.

« Les Russes devront se concentrer sur la quantité », a-t-il déclaré. « Plus grand nombre de conscrits et de personnes mobilisées. Pas bien formés. »

Au cours de l’hiver, le conflit s’est enlisé dans une guerre d’usure, les deux parties s’appuyant fortement sur le bombardement des positions de l’autre.

Une contre-offensive est un défi majeur, obligeant l’armée ukrainienne à orchestrer un large éventail de capacités, notamment la fourniture de munitions, de nourriture, de fournitures médicales et de pièces de rechange, le long de lignes d’approvisionnement potentiellement étendues. La ligne de front s’étend sur plus de 1 000 kilomètres.

Le Kremlin veut que Kiev reconnaisse la souveraineté de la Russie sur la Crimée et reconnaisse également l’annexion en septembre des provinces ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia.

L’Ukraine a rejeté les demandes et exclu toute discussion avec la Russie jusqu’à ce que ses troupes se retirent de tous les territoires occupés.