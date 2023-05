Le statut de la ville ukrainienne de Bakhmut a été remis en question après que la Russie a affirmé qu’elle en avait pris le contrôle avec l’aide des forces de Wagner, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a parlé solennellement de la ville.

S’exprimant dimanche à Hiroshima, au Japon, lors du sommet du G-7, Zelenskyy a fait remarquer que Bakhmut n’était « que dans nos cœurs », quelques heures après que le ministère russe de la Défense a affirmé l’avoir pris.

« Monsieur le président, Bakhmut est-il toujours entre les mains de l’Ukraine ? Les Russes disent qu’ils ont pris Bakhmut », a demandé un journaliste à Zelenskyy et au président Biden lors du sommet.

« Je pense que non. Mais vous devez transcender le fait qu’il n’y a rien. Ils ont tout détruit. Il n’y a pas de bâtiments », a répondu Zelenskyy.

LA RUSSIE DIT QUE L’ARMÉE PRIVÉE WAGNER, AVEC L’AIDE DES TROUPES RUSSES, A SAISI BAKHMOUT

« C’est dommage, c’est une tragédie mais aujourd’hui Bakhmut n’est que dans nos cœurs », a ajouté le président ukrainien. « Il n’y a rien dans cet endroit. Juste des drones et beaucoup de Russes morts. Mais ils sont venus vers nous. Donc, nos défenseurs à Bakhmut, ils ont fait un excellent travail. Et bien sûr, nous les apprécions pour leur excellent travail. »

Biden, s’adressant plus tard aux journalistes à Hiroshima, a ajouté: « Bakhmut est une discussion sur la question de savoir s’il a été perdu ou autre. Et, eh bien, la vérité est que les Russes ont subi plus de 100 000 victimes à Bakhmut. C’est difficile à faire C’est difficile à inventer. Donc, qu’il y ait ou non des troupes à Bakhmut qui occupent, il ne reste plus beaucoup de bâtiments debout à Bakhmut. C’est une ville assez dévastée. Mais ils ont pu se déplacer dans une direction qu’ils ont été capable de verrouiller un grand nombre de forces russes, y compris le groupe Wagner. »

La déclaration du ministère russe sur la chaîne Telegram est intervenue environ huit heures après une annonce similaire du chef de Wagner Yevgeny Prigozhin. Les autorités ukrainiennes ont cependant déclaré à l’époque que les combats pour Bakhmut se poursuivaient.

La bataille de huit mois pour Bakhmut a été la plus longue et peut-être la plus sanglante du conflit en Ukraine.

Les commentaires de Zelenskyy dimanche matin sont intervenus alors que Biden annonçait 375 millions de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine, qui comprenait davantage de munitions, d’artillerie et de véhicules.

Les analystes ont déclaré qu’une victoire russe à Bakhmut était peu susceptible de renverser le cours de la guerre, selon l’Associated Press.

La capture par la Russie du dernier terrain restant à Bakhmut n’est « pas significative sur le plan tactique ou opérationnel », a déclaré samedi un groupe de réflexion basé à Washington. L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que la prise de contrôle de ces zones « n’accorde pas aux forces russes un terrain opérationnel significatif pour continuer à mener des opérations offensives », ni pour « se défendre contre d’éventuelles contre-attaques ukrainiennes ».

Utilisant le nom de la ville datant de l’époque soviétique, le ministère russe a déclaré : « Dans la direction tactique d’Artyomovsk, les équipes d’assaut de la compagnie militaire privée Wagner avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation du groupement tactique sud ont achevé la libération de la ville d’Artyomovsk. «

Les agences de presse d’État russes ont cité le service de presse du Kremlin comme ayant déclaré que le président Vladimir Poutine « félicitait les détachements d’assaut de Wagner, ainsi que tous les militaires des unités des forces armées russes, qui leur ont fourni le soutien et la protection des flancs nécessaires, à l’issue de l’opération pour libérer Artyomovsk.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.