Zelenskyy dit que la Russie paie “probablement” les drones iraniens avec une aide à la recherche nucléaire

La Russie paie “probablement” les drones kamikazes iraniens en aidant les programmes de recherche nucléaire de l’Iran, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy a fait cette déclaration lors d’un discours à la conférence Haaretz sur la démocratie lundi, affirmant que la Russie avait acheté au moins 2 000 drones Shahed-136 et les avait utilisés pour bombarder l’Ukraine. Des instructeurs iraniens ont été repérés en Biélorussie en train d’enseigner aux forces russes à coordonner les frappes de drones avec le système de drones de fabrication iranienne, ce qui fait craindre une nouvelle escalade du rôle de la Biélorussie dans le conflit en Ukraine.

“La Russie a utilisé près de 4 500 missiles contre nous, et leur stock de missiles diminue”, a déclaré Zelenskyy. “C’est pourquoi la Russie est allée chercher des armes abordables dans d’autres pays pour continuer la terreur. Elle les a trouvées en Iran.”

“J’ai une question pour vous : comment la Russie paie-t-elle l’Iran pour cela, à votre avis ? L’Iran s’intéresse-t-il uniquement à l’argent ?” Zelensky a continué. “Probablement pas de l’argent du tout, mais une aide russe au programme nucléaire iranien. C’est probablement le sens exact de leur alliance.”

LA MAISON BLANCHE ACCUSE L’IRAN D’AVOIR DONNÉ “PLUSIEURS CENTAINES” DE DRONES À LA RUSSIE

Zelenskyy a ensuite appelé Israël à envoyer une assistance à l’Ukraine sous la forme de systèmes de défense aérienne. Il a déclaré que l’Ukraine demandait un tel soutien depuis 2014 et a suggéré que la Russie ne serait pas dans son alliance actuelle avec l’Iran si l’Ukraine avait eu un système de défense aérienne robuste comme le Dôme de fer au début du conflit.

L’armée de Poutine a adopté une stratégie d’utilisation de missiles et d’attaques de drones pour détruire les infrastructures énergétiques et hydrauliques de l’Ukraine ces dernières semaines. Zelenskyy a annoncé que les attaques russes avaient détruit près d’un tiers des centrales électriques ukrainiennes plus tôt en octobre.

Poutine a commencé à intensifier ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes début octobre après le bombardement du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée. Le 10 octobre, les forces russes ont lancé un barrage de missiles et de drones kamikazes iraniens d’une durée d’une heure sur plus d’une douzaine de villes ukrainiennes.

LA RUSSIE A VISÉ “L’INFRASTRUCTURE ET LE PEUPLE” DE L’UKRAINE AVEC UNE ESCALADE DE SIGNALISATION DE BARRAGE D’UNE HEURE DEPUIS POUTINE

Ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a condamné les attaques comme des crimes de guerre et a appelé les pays occidentaux à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine.

“Notre ennemi pense que les tirs de missiles sont des moyens efficaces d’intimidation. Ils ne le sont pas. Ce sont des crimes de guerre”, écrivait Reznikov à l’époque. “Des civils meurent et sont blessés. L’Ukraine, avec le soutien du monde civilisé, doit traduire en justice les terroristes qui lancent des missiles. Et [we] le fera.”

L’armée de l’air russe effectue également des patrouilles de routine dans l’espace aérien biélorusse après que le président Alexandre Loukachenko a affirmé que le pays était menacé par une invasion ukrainienne. La Biélorussie a autorisé les troupes russes à traverser et à opérer à l’intérieur de ses frontières depuis que le président russe Vladimir Poutine a commencé son invasion de l’Ukraine en février, mais le nombre de troupes déployées là-bas a augmenté ces dernières semaines.

La Biélorussie présente un emplacement idéal pour lancer des frappes de drones contre l’Ukraine, car la frontière entre les deux pays se trouve à seulement 60 miles de la capitale de Kyiv à son point le plus proche.

Loukachenko a affirmé la semaine dernière que l’Ukraine constituait une menace de frappes de drones et de missiles contre la Biélorussie, ce qui a conduit la Russie à augmenter son déploiement dans le pays à 9 000 soldats et à commencer des patrouilles aériennes régulières.

Alors que les forces russes et biélorusses ont participé à des exercices militaires conjoints tout au long de l’invasion de l’Ukraine, les forces biélorusses n’ont encore participé à aucune offensive.

