Zelenskyy dit que la Russie devrait être déclarée État terroriste après le massacre de 50 prisonniers de guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé l’OTAN et la communauté internationale à déclarer la Russie “État terroriste” à la suite de la frappe de missiles sur un centre de détention qui a tué une cinquantaine de prisonniers de guerre ukrainiens la semaine dernière.

Mardi, Zelenskyy a rencontré le chef de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Zbigniew Rau et le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg à Kyiv et a déclaré qu’il “accordait une attention particulière à la question de nos prisonniers de guerre détenus par la Russie”.

LA RUSSIE REVENDIQUE 40 POWS UKRAINIENS TUÉS LORS D’UNE GRÈVE AVEC LES HIMARS AMÉRICAINS, L’UKRAINE DÉCRIE “UNE EXÉCUTION BRUTALE”

“En particulier… l’attaque terroriste russe à Olenivka, qui doit devenir [the] argument ultime pour que tous les pays civilisés du monde reconnaissent officiellement la Russie comme un État terroriste », a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir.

“N’est-ce pas un acte de terrorisme suffisamment brutal et évident ?” interrogea-t-il.

L’indignation de Zelenskky découle d’une frappe de missile qui a frappé un centre de détention russe détenant des prisonniers de guerre ukrainiens à l’extérieur de Donetsk vendredi.

La Russie a immédiatement tenté de rejeter la faute sur les forces ukrainiennes et a affirmé que les HIMARS fournis par les États-Unis étaient à l’origine de l’attaque.

Les responsables ukrainiens ont nié l’accusation, l’un d’entre eux ayant déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait d’une “exécution brutale de prisonniers de guerre”.

Le ministère ukrainien de la Défense a par la suite confirmé que « les forces armées ukrainiennes n’avaient pas lancé de missile [or] frappes d’artillerie dans la zone de la colonie d’Olenivka.”

LE NORD DE L’UKRAINE POMPE AVEC DEUX DOUZAINES DE MISSILES LE JOUR DE L’ETAT

L’Ukraine a affirmé qu’environ 40 soldats ukrainiens avaient été tués et 75 autres blessés, bien que la Russie aurait publié une liste de 53 soldats ukrainiens tués et 73 blessés dans l’attaque qui semblait n’avoir touché que la zone d’habitation où les prisonniers de guerre étaient détenus.

Les détails exacts entourant l’attaque restent flous en grande partie en raison du refus de la Russie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à accéder au site.

Le CICR n’a pas répondu aux questions de Fox News Digital mais a souligné les commentaires qu’il a faits mercredi.

“Nous avons appris l’attaque présumée du vendredi 29 juillet, à ce moment-là nous avons immédiatement demandé l’accès à l’établissement pénitentiaire d’Olenivka et à tous les endroits où les victimes sont soignées ou où les corps ont pu être transférés, ainsi qu’aux installations où d’autres prisonniers de guerre auraient pu être déplacés », a déclaré le CICR.

“Pour l’instant, nous n’avons pas obtenu l’accès aux prisonniers de guerre touchés par l’attaque et nous n’avons pas non plus de garanties de sécurité pour effectuer cette visite”, a-t-il ajouté, soulignant que l’accès aux prisonniers de guerre est mandaté par la Convention de Genève.

Les responsables américains de la défense ont démenti les affirmations russes selon lesquelles l’attaque avait été menée par HIMARS fourni par les États-Unis et ont déclaré à Politico cette semaine que, selon des images satellites, le site de l’attaque ne montrait aucun signe d’utilisation d’un HIMARS.

Un autre responsable aurait estimé que la frappe au missile n’avait pas été ordonnée par Kyiv.

L’accusation de la Russie intervient alors que les forces ukrainiennes ont de plus en plus progressé dans des régions comme Kherson avec l’aide de systèmes américains comme HIMARS.