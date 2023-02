Zelenskyy devrait demander plus d’aide aux dirigeants européens à Bruxelles

BRUXELLES – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre jeudi les dirigeants européens alors qu’il poursuit son deuxième grand voyage à l’étranger depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le dirigeant ukrainien devrait s’adresser au Parlement européen jeudi matin, puis assister à une réunion extraordinaire des 27 chefs d’État de l’UE plus tard dans la journée.

Les discussions à Bruxelles interviennent après une visite surprise au Royaume-Uni mercredi et une rencontre de dernière minute avec les dirigeants français et allemands à Paris ce soir-là. C’est la deuxième fois que Zelenskyy quitte l’Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février de l’année dernière.

Le président profite de son séjour à l’étranger pour remercier ses alliés pour leur soutien jusqu’à présent, tout en demandant de nouveaux engagements à un moment où les autorités ukrainiennes s’attendent à une offensive à grande échelle des Russes.

Mercredi à Londres, Zelenskyy a apporté un casque d’un pilote ukrainien avec le message “nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger”.

Le mois dernier, Zelenskyy a demandé aux alliés de l’Ukraine des avions de chasse – une demande qui n’a jusqu’à présent pas reçu le feu vert des pays occidentaux. Cependant, le Royaume-Uni a déclaré mercredi qu’il fournirait une formation aux pilotes ukrainiens pour piloter des avions de chasse, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que rien n’était hors de propos en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine.

A Paris, Zelenskyy a également été très clair dans ses demandes aux chefs d’Etat français et allemand. “Plus tôt nous aurons des armes lourdes à longue portée et plus nos pilotes auront des avions modernes, Emmanuel, plus tôt nos pilotes pourront obtenir des avions modernes, Olaf, plus notre coalition de chars sera puissante”, a déclaré Zelensky.