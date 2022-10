Zelenskyy demande au G-7 plus d’armes et un plafond du prix de l’énergie russe

Dans une déclaration commune, le G-7 a déclaré qu’il continuerait “d’imposer des coûts économiques à la Russie” et “de fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique et qu’il se tiendrait fermement aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

“Lorsque la Russie attaque le secteur de l’énergie et la stabilité énergétique de nos pays, nous devons bloquer son secteur de l’énergie avec des sanctions, briser la stabilité des revenus russes du commerce du pétrole et du gaz”, a-t-il déclaré.

Zelenskyy a pressé les dirigeants du G-7 d’équiper son pays de systèmes de défense aérienne occidentaux conçus pour suivre et frapper des missiles balistiques dans le ciel avant qu’ils n’atteignent leurs cibles. Il a déclaré que lorsque l’Ukraine “recevra un nombre suffisant de systèmes de défense aérienne modernes et efficaces, l’élément clé de la terreur russe – les frappes de missiles – cessera de fonctionner”.

Les remarques virtuelles de Zelenskyy aux dirigeants du G-7 ont suivi l’intensification des frappes de missiles russes sur les principales villes ukrainiennes, dont Kyiv. Le dirigeant ukrainien, qui n’a pas quitté son pays fatigué par la guerre depuis que le Kremlin l’a envahi fin février, a déclaré que les forces russes avaient utilisé plus de 100 missiles de croisière et des dizaines de drones dans leur attaque.

WASHINGTON — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a plaidé mardi pour davantage d’aide militaire et des sanctions plus sévères contre la Russie lors d’une réunion d’urgence du G7.

Zelenskyy a condamné les frappes de missiles. “Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre. Détruisez nos gens qui dorment chez eux à Zaporizhzhia, tuez les gens qui vont travailler à Dnipro et à Kyiv”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram alors que le missile des grèves à travers l’Ukraine sont devenues apparentes.

Les frappes ont tué au moins 14 personnes et en ont blessé au moins 97, a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine auprès des Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, lors d’une session d’urgence du forum international.

“Cibler délibérément des civils est un crime de guerre”, a déclaré Kyslytsya. Il a ajouté que les forces russes ont lancé environ 84 missiles contre des bâtiments résidentiels, des écoles, des musées, des centres-villes et des installations énergétiques.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné lundi l’attaque, la qualifiant d'”escalade inacceptable”.

“Le Secrétaire général est profondément choqué par [Monday’s] des attaques de missiles à grande échelle par les forces armées de la Fédération de Russie contre des villes à travers l’Ukraine, qui auraient causé des dégâts considérables dans des zones civiles et fait des dizaines de morts et de blessés”, indique un communiqué de son bureau.

L’ONU estime que la guerre de la Russie en Ukraine a coûté la vie à plus de 6 200 civils et fait plus de 9 300 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ajoute que le nombre de morts est probablement plus élevé.