Zelenskyy condamne le Canada pour les turbines de pipeline russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy condamne personnellement le Canada pour sa décision d’accorder à une entreprise canadienne un “permis limité dans le temps et révocable”, lui permettant de restituer des turbines d’un pipeline russe qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne.

Zelenskyy a déclaré que la décision du Canada était plus qu’une décision erronée de remettre les turbines, mais qu’il s’agissait d’une “exception absolument inacceptable au régime de sanctions contre la Russie”.

“Si un État terroriste peut imposer une telle exception aux sanctions, quelles exceptions voudra-t-il demain ou après-demain ? Cette question est très dangereuse”, a déclaré Zelenskyy dans une vidéo et une déclaration d’accompagnement lundi, qui a également déclaré le ministère ukrainien. des Affaires étrangères « a dû convoquer le représentant du Canada dans notre pays ».

“La décision sur l’exception aux sanctions sera perçue à Moscou exclusivement comme une manifestation de faiblesse. C’est leur logique. Et maintenant, il ne fait aucun doute que la Russie essaiera non seulement de limiter autant que possible, mais de fermer complètement l’approvisionnement en gaz de l’Europe au moment le plus aigu », a-t-il poursuivi.

Les turbines, qui font partie du pipeline Nord Stream 1, avaient été envoyées à Siemens Canada à Montréal pour réparation, mais une fois que le gouvernement fédéral a imposé des sanctions à la société énergétique publique russe Gazprom, la société n’a pas été autorisée à renvoyer l’équipement.

Le Canada a fait face à des pressions de la Russie et de l’Allemagne pour rendre les turbines, craignant le risque d’une nouvelle instabilité énergétique. L’annonce du permis par le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, le week-end dernier, a été accueillie avec le soutien des États-Unis.

Cette décision a cependant été fermement condamnée par l’Ukraine, la diaspora ukrainienne au Canada, ainsi que les partis d’opposition fédéraux. Les opposants ont averti que cela pourrait créer un dangereux précédent, enhardissant davantage les tentatives du président russe Vladimir Poutine d’utiliser la dépendance énergétique des pays européens comme levier.

“Bien sûr, cette décision sur une turbine, qui entraîne de nombreux autres problèmes, peut encore être révisée. La Russie n’a jamais respecté les règles du secteur de l’énergie et elle ne jouera pas maintenant à moins qu’elle ne voie la force”, a déclaré Zelenskyy, poursuivant. pour mentionner les dernières attaques de la Russie et présenter ses condoléances à la famille et aux amis des derniers Ukrainiens tués en conséquence.

Le président ukrainien est ensuite revenu sur la controverse du pipeline, déclarant que : “Dans un tel contexte, c’est juste dommage de voir des gens manquer de courage pour s’occuper honnêtement d’une seule turbine”.

Wilkinson a maintenu la décision de retourner les composants du pipeline, dire quand l’annonce a été faite que les pays alliés “ne peuvent pas permettre” que les tentatives de Poutine d’utiliser la sécurité énergétique européenne pour semer la division entre alliés réussissent.

“Le Canada se tient aux côtés de l’Ukraine contre l’invasion brutale et non provoquée de la Russie et nous continuerons de travailler en coordination avec nos alliés et nos partenaires pour imposer des coûts importants au régime russe”, a déclaré Wilkinson.