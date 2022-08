Zelenskyy avertit la Russie que la contre-attaque de l’Ukraine les «poussera à la frontière» – alors que les inspecteurs nucléaires se dirigent enfin vers la centrale électrique de Zaporizhzhia | Nouvelles du monde

Le président Zelenskyy a averti la Russie que ses troupes les “pousseraient à la frontière” après que l’Ukraine a lancé une contre-attaque pour reprendre le territoire dans le sud.

“Nous les repousserons jusqu’à la frontière. Jusqu’à notre frontière, dont le tracé n’a pas changé. Les envahisseurs le savent bien”, a déclaré Président Zelensky dans son discours du soir.

Les troupes ukrainiennes ont percé les défenses russes sur la ligne de front dans plusieurs zones proches de la ville de Kherson, a déclaré lundi un haut conseiller du président.

Oleksiy Arestovych a déclaré que les défenses avaient été percées en seulement “quelques heures”.

La région de Kherson, au nord de la péninsule de Crimée annexée, a été occupée par Russie depuis les premiers jours de la guerre.

“S’ils veulent survivre, il est temps pour l’armée russe de fuir”, a déclaré le président ukrainien.

Cependant, le ministère russe de la Défense a déclaré que l’offensive autour de Kherson et dans la région voisine de Mykolaïv avait “lamentablement échoué” avec de nombreuses victimes, a rapporté l’agence de presse RIA.

Bombardement de Mykolaïv, qui Ukraine a réussi à s’accrocher pendant la guerrea tué au moins deux personnes et en a blessé environ 24 autres lundi, selon des responsables de la ville et des témoins.

Une femme est décédée lorsque sa maison, à côté d’une école, a été touchée et qu’elle a été ensevelie sous les décombres.

Image:

La femme d’Alexander Shulga a été tuée lorsque leur maison a été touchée à Mykolaïv



Image:

La situation au jour 186 de la guerre



Des experts du nucléaire se dirigent vers une centrale électrique menacée

Plus à l’est, les craintes d’un éventuel accident à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia persistent, mais une équipe internationale de sécurité est enfin en route après des jours de négociations.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que le personnel évaluerait les dommages causés à l’installation – la plus grande centrale nucléaire d’Europe, ainsi que la vérification des systèmes de sûreté et de sécurité et les conditions de travail du personnel ukrainien.

Les personnes vivant à proximité de l’usine ont été donné des comprimés d’iode pour réduire la quantité de rayonnement absorbée par le corps en cas de fuite.

Les deux parties se reprochent les attaques dangereuses autour de la station sous contrôle russe, qui a été brièvement mise hors réseau la semaine dernière.

Image:

Des images semblent montrer des trous dans le toit de la centrale électrique de Zaporizhzhia



Image:

Des comprimés d’iode ont été donnés aux personnes vivant à proximité



Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu lundi un drone ukrainien qui tentait d’attaquer le complexe du réacteur, et d’autres responsables ont déclaré qu’un missile ukrainien avait touché un dépôt de carburant.

Des images satellites de la société américaine Maxar Technologies semblent montrer des dommages au toit de l’usine et des feux de brousse à proximité.

La Maison Blanche a déclaré que la Russie devrait accepter les appels internationaux à la démilitarisation de la zone environnante.

“Nous continuons de croire qu’un arrêt contrôlé des réacteurs nucléaires de Zaporizhzhia serait l’option la plus sûre et la moins risquée à court terme”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.

Le Kremlin n’a jusqu’à présent donné aucun signe indiquant qu’il accepterait de telles demandes.