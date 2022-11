Zelenskyy avertit la Russie de demander une trêve pour “regagner de la force”, appelle les États-Unis et leurs alliés à appliquer un plan de paix en 10 étapes

La Russie cherche une “courte trêve” selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy qui a mis en garde samedi les dirigeants occidentaux contre le fait de croire que cela pourrait signifier “la fin de la guerre”.

“La fin de la guerre ne garantit pas la paix. La Russie cherche maintenant une courte trêve – un répit pour reprendre des forces”, a déclaré Zelenskyy dans un discours au Forum sur la sécurité internationale de Halifax 2022. “Quelqu’un peut appeler cela la fin de la guerre. Mais un tel un répit ne fera qu’empirer la situation.”

Les commentaires de Zelenskyy montrent qu’il n’est pas disposé à arrêter les combats jusqu’à ce que ses forces aient complètement retiré les troupes d’invasion du territoire ukrainien – y compris la Crimée qui est occupée par la Russie depuis 2014.

On ne sait pas quand ou si la Russie a officiellement demandé une “courte trêve” après plusieurs défaites sur le champ de bataille alors que les mois d’hiver se profilent.

De hauts responsables américains de la défense, comme le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, ont suggéré cette semaine que les guerres pendant l’hiver ralentissent généralement, historiquement parlant, ce qui pourrait donner à Kyiv l’occasion d’entamer des pourparlers de paix avec Moscou. .

Mais Zelenskyy a rejeté les précédents appels à des pourparlers de paix et est resté catégorique sur le fait qu’aucune négociation de ce type ne pourrait avoir lieu tant que les forces d’invasion russes n’auraient pas quitté l’Ukraine.

“Toute idée exprimée sur nos concessions terrestres ou sur notre souveraineté ne peut être qualifiée de paix”, a-t-il déclaré samedi. “Les compromis immoraux conduiront à du sang neuf.”

“Une paix vraiment réelle, durable et honnête ne peut être que le résultat de la démolition complète de l’agression russe”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a décrit une “formule de paix” en 10 étapes qu’il a exhorté samedi les dirigeants occidentaux à aider à mettre en œuvre pour mettre définitivement fin à la guerre.

La stratégie appelle non seulement la Russie à retirer toutes ses troupes d’Ukraine et à créer un tribunal pour traiter des crimes de guerre, mais énumère la sécurité nucléaire, alimentaire et énergétique comme les principaux éléments d’importance.

La liste de Zelenskyy comprend également des initiatives environnementales pour restaurer les terres et les forêts détruites, un échange de prisonniers, un retour des personnes expulsées de force et un plan de sécurité d’après-guerre pour empêcher une autre attaque de la Russie.

“Ce sont des défis qui doivent être surmontés pour la sécurité de l’Ukraine, de l’Europe et du monde. C’est la formule de paix pour le monde”, a-t-il déclaré.

Zelenskyy a présenté pour la première fois son plan en 10 étapes lors de la conférence du G-20 au début du mois, mais a appelé samedi les responsables de la défense à aider l’Ukraine à mettre en œuvre le plan.

“C’est la seule voie vers une vraie paix”, a-t-il dit.