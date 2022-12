Zelenskyy arrive à Washington lors du premier voyage connu hors d’Ukraine depuis l’invasion russe

Le président américain Joe Biden a accueilli mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Maison Blanche alors que les dirigeants tentent de montrer un front uni contre l’invasion russe de l’Ukraine. Leur sommet était le premier voyage connu de Zelenskyy hors de son pays d’origine depuis le début de la guerre en février.

Biden et la première dame Jill Biden ont salué Zelenskyy, qui portait une tenue décontractée vert militaire, alors qu’il sortait de son véhicule. Il a serré la main de Biden avant de se rendre à l’intérieur pour leur réunion du bureau ovale, suivie d’une conférence de presse. Dans la soirée, Zelenskyy s’adressera au Congrès américain.

“Je suis à Washington aujourd’hui pour remercier le peuple américain, le président et le Congrès pour leur soutien indispensable”, a posté Zelenskyy sur son compte Instagram officiel après son arrivée. “Et aussi de poursuivre la coopération pour rapprocher notre victoire.” Il a déclaré que la visite “renforcerait la résilience et les capacités de défense” de l’Ukraine.

Le voyage très sensible a lieu après 10 mois d’une guerre brutale qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés du conflit, ainsi que la dévastation des civils ukrainiens. Cela survient également alors que les législateurs américains sont sur le point de voter sur un programme de dépenses de fin d’année qui comprend environ 45 milliards de dollars américains d’aide d’urgence à l’Ukraine et que le Pentagone se prépare à envoyer des missiles sol-air Patriot au pays pour se défendre.

Zelenskyy rencontrait Biden à la Maison Blanche dans l’après-midi et rejoindra le président américain pour une conférence de presse dans la salle Est de la Maison Blanche. Il devait s’adresser au Congrès dans la soirée.

Dans son invitation à Zelenskyy pour s’adresser à une réunion conjointe du Congrès au Capitole des États-Unis, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que “la lutte pour l’Ukraine est la lutte pour la démocratie elle-même” et que les législateurs “ont hâte d’entendre votre message inspirant d’unité, de résilience et détermination.” Pelosi a rendu visite à Zelenskyy plus tôt cette année lors de sa visite à Kyiv.

Zelenskyy récompense mardi un militaire ukrainien dans la ville de première ligne de Bakhmut. (Service de presse présidentiel ukrainien/Reuters)

Biden et Zelenskyy ont d’abord discuté de l’idée d’une visite à Washington lors de leur dernier appel téléphonique, le 11 décembre, et une invitation officielle a suivi trois jours plus tard, a déclaré un haut responsable de l’administration américaine, informant les journalistes sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité. nature de la visite.

La Maison Blanche a consulté Zelenskyy sur la sécurité de son départ d’Ukraine et de son voyage à Washington, y compris le risque d’action russe alors que Zelenskyy était brièvement hors du pays, a ajouté le responsable, refusant de fournir des détails sur les mesures prises pour protéger le dirigeant ukrainien. . Le responsable a déclaré que les États-Unis s’attendaient à ce que la Russie poursuive ses attaques contre les forces ukrainiennes et les cibles d’infrastructures civiles malgré le voyage.

Les missiles Patriot vus comme une escalade par le Kremlin

La tranche de financement américain en attente devant le Congrès serait la plus grande aide américaine à l’Ukraine. Mercredi, les États-Unis devaient également annoncer qu’ils enverraient un important programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars à l’Ukraine, qui comprendra pour la première fois une batterie de missiles Patriot et des bombes à guidage de précision pour ses avions de combat, ont déclaré des responsables américains. .

L’aide signale une expansion par les États-Unis des types d’armes avancées qu’ils enverront à l’Ukraine pour renforcer ses défenses aériennes contre ce qui a été un barrage croissant de missiles russes ces dernières semaines.

Dans cette image de 2017 publiée par le département américain de la Défense, des soldats allemands tirent avec le système d’armes Patriot sur une installation de l’OTAN à La Canée, en Grèce. Les systèmes de missiles Patriot sont depuis longtemps un élément phare pour les États-Unis et leurs alliés dans les régions contestées du monde en tant que bouclier convoité contre les missiles entrants. (Département américain de la Défense/Associated Press)

Biden a répété que même si les États-Unis armeront et entraîneront l’Ukraine, les forces américaines ne seront pas directement engagées dans le conflit.

Le Kremlin a averti mercredi que l’augmentation de la fourniture d’armes américaines à l’Ukraine aggraverait la guerre dévastatrice en Ukraine, où le président Vladimir Poutine a promis que la Russie atteindrait ses objectifs.

S’exprimant lors d’une réunion avec ses hauts gradés militaires, Poutine a déclaré que l’armée russe devrait tirer des leçons et se moderniser sur la base de ses expériences en Ukraine et qu’un accent particulier serait mis sur le développement des forces nucléaires de son pays, qu’il a décrites comme “la principale garantie de la souveraineté de la Russie”. “

Lors de la même réunion, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que l’armée russe devait passer de sa taille actuelle d’un million de personnes à 1,5 million de militaires, un nombre qui devrait inclure 695 000 soldats sous contrat volontaires. Il a également déclaré que la Russie formerait de nouvelles unités dans l’ouest du pays compte tenu des plans de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l’OTAN.

La formation des patriotes pourrait prendre des semaines

On ne sait pas exactement quand les missiles Patriot arriveront sur les lignes de front en Ukraine, car les troupes américaines devront former les forces ukrainiennes à l’utilisation du système de haute technologie. La formation pourrait prendre plusieurs semaines et devrait se dérouler en Allemagne.

La visite intervient à un moment important alors que la Maison Blanche se prépare à une plus grande résistance lorsque les républicains, qui ont été plus tièdes sur le sujet de l’aide à l’Ukraine, prennent le contrôle de la Chambre des représentants en janvier. Le républicain de haut rang Kevin McCarthy a déclaré que les législateurs de son parti n’écriraient pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

REGARDER l Zelenskyy, Poutine prend des tons différents mardi : Poutine admet les difficultés de la Russie dans l’est de l’Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a fait un rare aveu selon lequel les choses ne vont pas bien pour les Russes dans l’est de l’Ukraine. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rencontré ses troupes dans et autour de la ville de Bakhmut, où les combats sont féroces.

Biden et Zelenskyy ont fréquemment parlé au téléphone alors que la Maison Blanche organise de nouvelles tranches d’assistance militaire pour l’Ukraine. Les appels ont été pour la plupart chaleureux, Biden félicitant l’Ukraine pour sa fermeté contre les Russes et Zelenskyy remerciant le président américain pour son soutien.

La seule exception a été un appel téléphonique en juin peu après que Biden a informé Zelenskyy qu’un paquet supplémentaire d’un milliard de dollars était destiné à l’Ukraine. Zelenskyy n’a pas perdu de temps en cochant l’aide supplémentaire dont il a dit que l’Ukraine avait besoin.

Cela a irrité Biden, qui a souligné à Zelenskyy la générosité du peuple américain. Mais le bref moment de tension n’a causé aucune difficulté durable, selon des responsables familiers avec l’épisode.

L’invasion russe, qui a commencé le 24 février, a perdu de son élan. Les provinces illégalement annexées de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia restent farouchement disputées.

Les combats à l’est étant dans une impasse, Moscou a utilisé des missiles et des drones pour attaquer les équipements électriques de l’Ukraine, dans l’espoir de laisser les gens sans électricité alors que le temps glacial s’installe.

Zelenskyy s’est rendu mardi dans la ville du champ de bataille de Bakhmut, dans la province ukrainienne contestée de Donetsk. Il a félicité les troupes ukrainiennes pour leur “courage, résilience et force” alors que l’artillerie explosait en arrière-plan.