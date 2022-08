Zelenskyy accuse la Russie de “terreur nucléaire” alors que les troupes tirent sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi la Russie de “terreur nucléaire” alors que les combats se poursuivent autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine.

S’exprimant lors d’une conférence internationale sur la défense tenue au Danemark, Zelenskyy a averti que la Russie pourrait provoquer “le plus grand accident radiologique de l’histoire” à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus grande centrale nucléaire du continent européen et l’une des plus grandes au monde.

“En termes de conséquences réelles, cela pourrait être encore plus catastrophique que Tchernobyl”, a-t-il déclaré.

L’ONU ESSAIE D’ACCÉDER À LA CENTRALE NUCLÉAIRE UKRAINIENNE APRÈS UN BONDAGE “SUICIDAIRE”

Ajouter que les retombées causées par ses dégâts ou sa destruction équivaudraient à “l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie, mais sans frappe nucléaire”.

Les commentaires de Zelenskyy font suite à des jours de préoccupation internationale après que l’usine a été attaquée ce week-end alors que des bombardements tombaient autour du site.

La Russie et l’Ukraine s’accusent l’une l’autre.

Les dirigeants du G7 ont appelé la Russie à rendre le contrôle de la centrale nucléaire – qui a déjà subi des dommages à des parties critiques de son complexe – à l’Ukraine.

Les lignes de communication de l’usine, les capteurs de surveillance des radiations, la station d’azote-oxygène, les conduites d’hydrogène et d’autres parties de l’infrastructure de l’usine ont déjà été endommagés, a déclaré Zelenskyy.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa “grave” préoccupation face à la poursuite des combats dans la région et a appelé les deux parties à cesser toute activité militaire autour de l’usine et à “faire preuve de bon sens et de raison” pour éviter des “conséquences catastrophiques”.

“Malheureusement, au lieu d’une désescalade, au cours des derniers jours, de nouveaux incidents profondément inquiétants ont été signalés qui pourraient, s’ils se poursuivent, conduire au désastre”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

L’Ukraine a accusé la Russie d’utiliser la centrale comme “bouclier nucléaire” et d’avoir posté quelque 500 soldats russes sur le site, a rapporté la BBC.

LE COMMANDANT DU BÉLARUS EN UKRAINE DIT QUE LE “SABOTAGE DES TROUPES” SERA PROBABLE SI MINSK ENVOIE DES FORCES POUR COMBATTRE AVEC LA RUSSIE

Kyiv a fait valoir que Moscou avait transformé la centrale nucléaire en base militaire, tirant des frappes de missiles depuis la position vulnérable tout en sachant que l’Ukraine hésiterait à riposter en direction de la centrale nucléaire.

“La Russie est devenue un État terroriste, et détient en fait des centrales nucléaires en otage, et fait chanter tout le monde avec un désastre probable”, a déclaré Zelenskyy jeudi. “Aucun de nous ne peut arrêter le vent s’il transporte des radiations. Mais ensemble, nous sommes capables d’arrêter un État terroriste.

“Plus tôt nous arrêterons la Russie, plus tôt l’Europe et le monde pourront se sentir à nouveau en sécurité”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a appelé à des sanctions accrues contre la Russie et son programme nucléaire.

L’ONU a appelé les deux parties à accorder immédiatement à l’Agence internationale de l’énergie atomique l’accès à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.