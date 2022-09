Zelensky visite Izyum libéré alors que l’Ukraine vise à maintenir la Russie en fuite

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué mercredi une visite audacieuse dans la ville récemment libérée d’Izyum, dans la région orientale de Kharkiv, où il a participé à une cérémonie de lever du drapeau pour marquer la plus importante victoire militaire du pays depuis que les envahisseurs russes ont été repoussés de la banlieue de Kyiv fin mars. Zelensky, d’un ton résolu, a déclaré que même si la Russie pourrait occuper temporairement certaines parties de l’Ukraine, “il est définitivement impossible d’occuper notre peuple, le peuple ukrainien”.

“Les héros sont là”, a déclaré Zelensky, décrivant l’importance de la bannière bleue et jaune. “Cela signifie que l’ennemi est parti, s’est enfui.”

La contre-offensive rapide et remarquablement réussie qui a libéré Izyum et les villes et villages de la région de Kharkiv s’est avérée être à la fois une victoire militaire cruciale et un triomphe psychologique, remontant l’esprit national, renforçant le soutien international de l’Ukraine et suscitant des appels à des armes et équipements supplémentaires. , dans l’espoir de capitaliser sur ce qui semble être un tournant dans la guerre de près de sept mois.

Les analystes militaires et du renseignement occidentaux affirment que les forces russes semblent être gravement épuisées, largement incapables d’opérations offensives pour reprendre le terrain et potentiellement vulnérables à de nouvelles attaques. L’armée ukrainienne, à son tour, semble déterminée à poursuivre sa contre-offensive à l’est et au sud.

“Nous vous remercions tous d’avoir libéré notre État de l’ennemi – des terroristes de la Fédération de Russie et des traîtres qui ont trahi notre État avec les factures des républiques artificielles”, a déclaré Zelensky, s’adressant aux soldats ukrainiens.

« Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. Par conséquent, je vous demande : Prenez soin de vous ; vous êtes le plus précieux que nous ayons », a-t-il déclaré.

La visite de Zelensky, apparaissant en treillis militaire et se tenant devant un immeuble incendié dont les fenêtres ont été soufflées, a été l’un de ses nombreux voyages en zone de combat qui ont contrasté entre le jeune dirigeant ukrainien et le président russe vieillissant, Vladimir Poutine, qui appelle la guerre une « opération militaire spéciale » et n’a pas rendu visite à ses soldats sur le terrain.

Zelensky a déclaré mardi que l’Ukraine avait repris un peu plus de 3 000 kilomètres carrés lors d’offensives dans les régions de Kharkiv et de Kherson. Les revendications territoriales précises de Zelensky n’ont pas pu être vérifiées, mais le ministère russe de la Défense a reconnu un recul majeur, qu’il a appelé une décision de « regroupement ».

Alors que l’armée russe est en difficulté en Ukraine, les finances de Moscou sont soumises à une pression croissante similaire. Les données financières du gouvernement publiées mercredi ont montré une baisse spectaculaire des revenus pétroliers et gaziers en août en raison des sanctions et de la baisse des ventes d’énergie à l’Europe.

L’économie russe a vacillé mais ne s’est pas effondrée sous les mesures punitives occidentales, réalisant mieux que prévu grâce aux prix élevés de l’énergie et aux mesures étatiques agressives pour soutenir le rouble et éviter un effondrement de la monnaie. Mais les chiffres des recettes d’août du ministère des Finances ont signalé un problème à plus long terme, car Moscou perd progressivement son marché énergétique le plus important, en Europe, et doit accepter des prix réduits en Asie.

La Russie avait réduit l’approvisionnement en gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 au cours des derniers mois et a finalement coupé l’approvisionnement ce mois-ci, dans le but de resserrer la pression sur l’Europe et de faire craindre un hiver difficile, alors que le continent tente de se sevrer du gaz russe bon marché. .

Lors de son discours sur l’état de l’Union européenne mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné la Russie pour “avoir activement manipulé notre marché de l’énergie”.

“Ils préfèrent brûler le gaz que le livrer”, a déclaré von der Leyen. “Ce marché ne fonctionne plus”, a-t-elle ajouté, avertissant que l’Europe fera face à des mois difficiles à venir.

Mais von der Leyen, qui devait se rendre à Kyiv mercredi pour rencontrer Zelensky, a déclaré que les sanctions persisteraient, a salué l’indomptable de l’Ukraine et a promis que l’Europe se tiendrait aux côtés du pays. “Poutine échouera, et l’Ukraine et l’Europe l’emporteront”, a-t-elle déclaré.

Von der Leyen a insisté sur le fait que le secteur financier de la Russie était « en vie » grâce aux sanctions et que son industrie était « en lambeaux ».

Poutine a insisté lundi sur le fait que “la guerre éclair économique de l’Occident, l’assaut sur lequel ils comptaient, a échoué, ce qui est déjà évident pour tout le monde, et pour eux aussi”. La Russie a atténué l’impact des sanctions en versant des prestations sociales aux familles et aux retraités et en soutenant l’industrie.

Pourtant, l’industrie lourde russe, y compris les secteurs automobile et manufacturier, a été durement touchée par les interdictions occidentales de transfert de puces informatiques et d’autres technologies, de nombreux fabricants russes étant fortement tributaires des pièces importées.

Un calcul majeur et non déclaré dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine est la conviction du Kremlin que Moscou peut briser l’unité de l’Union européenne sur les fournitures d’armes, les sanctions et le soutien financier à l’Ukraine en tirant parti des approvisionnements énergétiques cet hiver, faisant monter les prix.

Alors que la guerre énergétique entre la Russie et l’Europe s’intensifie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les avertissements des responsables européens selon lesquels la Russie souffrirait le plus d’un arrêt à long terme de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

“L’Europe n’est pas le seul consommateur de gaz naturel, ni le seul continent qui a besoin de gaz naturel pour soutenir une croissance rapide”, a déclaré Peskov mercredi. « Il y a des régions qui, soit dit en passant, se développent à un rythme plus rapide et ont des programmes de développement beaucoup plus ambitieux. Dans ces régions, la demande de gaz pourra compenser le manque de demande dans le sens européen », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Plus tôt, le ministre autrichien des Affaires économiques, Martin Kocher, a déclaré aux journalistes qu’il était sceptique quant à une réduction à long terme des approvisionnements en gaz russe vers l’Europe, affirmant que cela imposerait un “fardeau extrême” à l’économie russe. Il a prédit que les prix du gaz chuteraient après “une phase difficile” cet hiver.

Après l’étonnante avancée de l’Ukraine le week-end dans la région de Kharkiv, Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens ont multiplié les appels à l’aide militaire occidentale, publiant mardi une proposition de garanties de sécurité d’un groupe de pays occidentaux appelant à un effort de plusieurs décennies impliquant des transferts d’armes majeures et investissement industriel pour renforcer l’armée ukrainienne contre l’agression russe.