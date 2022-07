Zelensky vise l’ennemi caché : les Ukrainiens aident la Russie

Le décret ne précisait pas quelles victimes ou conséquences, mais des spéculations ont circulé à Kyiv lundi selon lesquelles M. Bakanov avait été évincé pour des échecs flagrants du renseignement dans les premiers jours de la guerre dans la ville méridionale de Kherson, que les Russes ont capturée presque sans combat. . Les responsables locaux de Kherson ont changé de camp et des explosifs ont été retirés des ponts autour de la ville, a déclaré M. Ariev, député de l’opposition.

Fin mars, M. Zelensky a dépouillé deux généraux du service de sécurité de leurs grades, les qualifiant de traîtres ; l’un était responsable de la région de Kherson et l’autre a fui l’Ukraine à la veille de l’invasion, pour être appréhendé des mois plus tard en Serbie, accusé d’avoir tenté de faire passer de l’argent et des émeraudes dans le pays.

Un membre du Parlement, Oleksiy Honcharenko, qui n’est affilié à aucun parti, a déclaré à propos de la référence de M. Zelensky aux “graves conséquences”, “Traduction : pour la reddition de Kherson”.

Le service de sécurité, connu sous ses initiales ukrainiennes SBU, est la principale autorité de sécurité intérieure et de renseignement du pays, le successeur ukrainien du KGB de l’ère soviétique. Conseil – et il fait depuis longtemps face à des appels à la réforme.

Des groupes d’affaires ont déclaré que le service avait secoué les entreprises pour des pots-de-vin et que les agents corrompus, compromis et susceptibles d’être poursuivis, étaient devenus des cibles faciles pour le recrutement par la Russie.

“Surprise, surprise”, a écrit Serhiy Fursa, analyste chez Dragon Capital, une banque d’investissement ukrainienne de premier plan, sur Facebook à propos des accusations de trahison de M. Zelensky dans le service. « Quelle leçon cette guerre nous a-t-elle donnée ? Un homme corrompu est le meilleur ami de Poutine.

