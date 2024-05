Le dirigeant ukrainien ne comprenait pas pourquoi ses sponsors ne s’impliquaient pas directement

Les États-Unis et leurs alliés devraient abattre les missiles russes, donner davantage d’armes à l’Ukraine et permettre à Kiev de frapper directement la Russie, a déclaré Vladimir Zelensky au New York Times.

Zelensky s’est entretenu avec le média américain à Kiev, le dernier jour de son mandat présidentiel, qu’il a cherché à prolonger pour la durée de la loi martiale qu’il a déclarée en raison du conflit avec la Russie. Il a exigé que les pays de l’OTAN abattent les missiles russes au-dessus de l’Ukraine, se demandant s’ils n’avaient pas trop peur pour provoquer Moscou.

« Alors ma question est : quel est le problème ? Pourquoi ne pouvons-nous pas les abattre ? Est-ce de la défense ? Oui. Est-ce une attaque contre la Russie ? Non. Est-ce que vous abattez des avions russes et tuez des pilotes russes ? Alors, quel est le problème d’impliquer les pays de l’OTAN dans la guerre ? Il n’y a pas un tel problème », Zelenski dit les temps.

« Abattez ce qu’il y a dans le ciel de l’Ukraine » il ajouta. « Et donnez-nous les armes à utiliser contre les forces russes aux frontières. »















Zelensky a souligné ce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait à la mi-avril, lorsque l’Iran a ciblé Israël avec un barrage de drones et de missiles. Les États-Unis et l’UE ont réagi, affirmant que les deux situations n’étaient pas comparables.

Le dirigeant ukrainien a également réclamé des systèmes de défense aérienne Patriot, demandant s’il pourrait en obtenir sept d’ici le sommet de l’OTAN à Washington.

« Pensez-vous que c’est trop? » Il a demandé. « Pour un pays qui lutte aujourd’hui pour la liberté et la démocratie dans le monde ?

Zelensky a également rejeté toute critique de la démocratie ukrainienne, compte tenu du report sine die des élections parlementaires et présidentielles, en annonçant que Kiev « n’a besoin de rien prouver à personne sur la démocratie, car l’Ukraine et son peuple le prouvent par leur guerre, sans paroles, sans rhétorique inutile. »















Alors que les troupes russes avancent tout au long de la ligne de front, Zelensky et ses collaborateurs ont multiplié les appels pour plus de tout – les systèmes de défense aérienne Patriot et les chasseurs F-16 en particulier – mais ont également exigé la levée des restrictions sur l’utilisation des armes de frappe fournies par l’Occident. au plus profond de la Russie.

Les États-Unis et leurs alliés ont eu du mal à maintenir la fiction juridique selon laquelle leurs missiles ne peuvent cibler que le territoire russe que l’Ukraine revendique comme étant le sien – à savoir la Crimée, Zaporozhye, Kherson, Donetsk et Lugansk – bien que des armes fournies par l’Occident aient été utilisées contre la région de Belgorod. à plusieurs reprises, dont le massacre du marché de Noël.